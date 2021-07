In estate si deve bere di più. Normalmente l’ideale sarebbe bere come minimo 2 litri di acqua al giorno. Ma con le alte temperature dei mesi estivi e l’afa allucinante si deve bere molto di più. Sudando perdiamo infatti tantissimi liquidi e altrettanti sali minerali.

Sicuramente non fanno male gli integratori a base di magnesio e potassio. Ma anche con questi non si può esagerare. Una persona sana che conduce una vita normale ne dovrebbe assumere 1 bustina al giorno, chi fa sport anche 2.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

E per il resto della giornata cosa possiamo bere? A lungo andare l’acqua potrebbe stancare.

Nell’articolo “2 acque aromatizzate che dissetano e fanno digerire più una per i bambini” abbiamo visto qualche idea sfiziosa. Oggi ci concentreremo su delle acque aromatizzate preparate con ingredienti molto utili per favorire la reidratazione dell’organismo.

Le 3 acque aromatizzate migliori per idratarsi

Acqua aromatizzata a base di menta e anguria

L’anguria è composta da oltre il 90% di acqua, mentre la menta dà un tocco fresco che in estate è sempre gradito.

Vediamo come prepararla. In una brocca sistemare una decina di tocchetti di anguria privati dei semini e 4-5 foglioline di menta fresca. Coprire il tutto con mezzo litro di acqua e trasferire in frigorifero per tutta la notte. La mattina seguente potremo già sorseggiare la nostra acqua aromatizzata idratante.

Acqua aromatizzata con cetriolo e limone

Il procedimento base rimane sempre lo stesso. In questo caso come ingredienti utilizzeremo un cetriolo sbucciato tagliato a fettine sottilissime e il succo di mezzo limone. Le quantità indicate sono da intendersi per 1 litro di acqua. A piacere possiamo poi aggiungere qualche fettina di limone. Grazie alla presenza del limone, questa bevanda oltre ad essere idratante svolge anche un potente effetto depurativo e antinfiammatorio.

Acqua aromatizzata alle fragole e basilico

Concludiamo con un’acqua aromatizzata perfetta per chi ama i sapori dolci. Ecco le dosi per 500 ml di acqua: 5 piccole fragole e 4 foglie di basilico.

Le proprietà di questi 2 ingredienti danno una mano a drenare i liquidi accumulati e aiutano inoltre a far diventare la pancia più piatta.

Ed ecco qui le 3 acque aromatizzate migliori per idratarsi. Non resta altro da fare che provarle tutte per scegliere la preferita!

Per qualunque acqua aromatizzata, si ricorda l’importanza di lasciare gli ingredienti in infusione per almeno un’intera notte. Se si può, l’ideale sarebbe una intera giornata. Così il liquido riuscirà ad assorbire meglio sapori e profumi.