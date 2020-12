Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per gli amanti dei contorni sfiziosi ed anche facili da preparare, ecco le 2 ricette veloci dei broccoli lessi per piatti semplici e gustosi. Nel dettaglio, per una cottura perfetta dei broccoli, dopo averli lavati e puliti, la prima cosa da fare è quella di separare le cime dai torsoli. Con questi ultimi che, per velocizzare i tempi di cottura, devono essere ridotti a pezzettini. E questo vale ancor di più per la parte bassa e più dura del torsolo che, in alternativa, si può pure eliminare.

Ecco le 2 ricette veloci dei broccoli lessi per piatti semplici e gustosi

Dopo aver effettuato tutte le operazioni sopra indicate, si può passare alla cottura dei broccoli. Ma non senza aver prima messo acqua in una pentola capiente. Prima che l’acqua vada in ebollizione aggiungere una manciata di sale. E solo dopo aggiungere tutti i broccoli che sono stati precedentemente puliti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

A questo punto, le cime ed il resto dei broccoli, se sono stati ben sminuzzati, saranno pronti e lessi con una cottura di soli 15 minuti a fiamma alta. Assaggiare, verificando che i broccoli da un lato abbiano mantenuto la loro consistenza e dall’altro che siano diventati così morbidi da sciogliersi in bocca. Dopodiché, spegnere la fiamma, scolare e condire per realizzare un contorno gustoso, veloce, facile e leggero. E questo al fine di accompagnare non solo i secondi che sono a base di carne, ma pure quelli a base di pesce.

Il contorno in questi due semplici modi

Per esempio, una prima ricetta semplice può prevedere di condire i broccoli lessati semplicemente con l’olio extravergine d’oliva e con il succo di un limone. Oppure, si può dare ulteriore consistenza e profumo al contorno dei broccoli lessi con un condimento a base di olio al peperoncino. E con l’aggiunta di pinoli e di acciughe.