Le 10 spiagge più belle della Sardegna: dove andare in vacanza d’estate 

La Sardegna offre paesaggi e mare da sogno, un posto ideale dove andare in vacanza d’estate ed ecco le 10 spiagge più belle dell’isola da considerare.

L’estate è ormai iniziata e in Italia ci sono tantissime possibilità in quanto il paese offre bellissimi paesaggi sia in montagna che al mare.

Se si parla di mare non si può non pensare alle due isole maggiori toccate da un’acqua limpida. In questo articolo vedremo quali sono le 10 spiagge più belle della Sardegna per poter fare la scelta più giusta in base alle proprie esigenze.

“Più belle” significa quelle con il mare più pulito, con spiaggia sabbiosa e più pulita. E con i maggiori servizi, offerti anche ai bambini e agli animali. Tra le tante spiagge presenti, ecco una selezione di 10.

Le 10 spiagge più belle della Sardegna

Queste, secondo il sito travel365.it, le spiagge più belle sono:

Cala Luna: ad est, nel Golfo di Orosei, in provincia di Nuoro. Trattasi di una piccola insenatura di sabbia dorata e acqua azzurra e trasparente che si può raggiungere in barca;

Cala Goloritzè: una piccola spiaggia tra mare e montagna, priva di servizi. Totalmente naturale e incontaminata in cui si può arrivare solo a piedi o in barca. È un posto magico, nel comune di Baunei;

La Pelosa: sabbia bianca, acqua azzurra e trasparente con fondale molto basso. Sia attrezzata che con spazi liberi, è considerata una delle spiagge più belle d’Europa. Ci troviamo a nord-ovest nel comune di Stintino;

Spiaggia Rosa di Budelli: la sabbia è rosa per la presenza di coralli, è un’insenatura bellissima dell’Isola di Budelli. Purtroppo ora chiusa al pubblico come conseguenza di atti vandalici, si può raggiungere via mare e fare il bagno in prossimità, però;

Ecco le altre 5

Spiaggia del Principe: comune di Arzachena, nel nord-est dell’isola, sabbia bianca fine. Fondale di sabbia e granito che rende l’acqua trasparente e di un azzurro molto intenso;

Porto Giunco: sabbia bianca con riflessi rosa ai piedi di un promontorio nel sud-est. In provincia di Cagliari caratterizzata da tratti liberi e da parti attrezzate e di proprietà di hotel della zona;

Santa Giusta: famosa spiaggia della Costa Rei nel comune di Castiadas, dove la sabbia è mista a ghiaia e il mare non ha nulla da invidiare a quello dei Caraibi;

Cala Domestica: la sua particolarità è la sabbia che cambia colore nelle varie zone, passa da bianca a dorata, per poi essere ambrata. Siamo nel comune di Buggerru con alte falesie e acqua profonde;

La Rena Bianca: protetta dai venti da falesie, ci sono centinaia di metri di costa con spiaggia bianca e rosa, è attrezzata e adatta ai bambini;

Punta Tegge: siamo nel nord della Sardegna in presenza di una sabbia molto particolare, bianca con punte rosse su scogli rosa che emergono dall’acqua trasparente. Grandi parcheggi e spiagge attrezzate con fondale basso.

Perché è una delle mete più ambite

La Sardegna offre un paesaggio bellissimo che si divide tra la montagna ed il mare. Quest’ultimo è limpidissimo, con tonalità di azzurro che vanno da un colore più trasparente ad un turchese, poi ad un azzurro più intenso e ancora ad un verde smeraldo.

Ci sono più di 2.000 km di costa, rocce altissime e spiagge sabbiose ideali per chi vuole tuffarsi, ma anche per chi vuole semplicemente rilassarsi in riva al mare.