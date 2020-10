Le 10 canzoni d’amore più belle da dedicare alla persona che ami o vuoi conquistare

Da dedicare alla persona che ami o che vuoi conquistare, quali sono le 10 canzoni d’amore più belle? Regalare una playlist, una raccolta musicale, è ancora di moda. Proprio per fare colpo su una persona. Come scegliere allora le 10 canzoni d’amore più belle da dedicare? Proprio alla persona che ami o vuoi conquistare?

Le 10 canzoni d’amore più belle da dedicare, da Gianna Nannini ad Eros Ramazzotti

Al riguardo è chiaro che il panorama musicale è vasto, e quindi scegliere solo 10 brani non è semplice. In ogni caso, ecco tra canzoni italiane e canzoni straniere le 10 evergreen. Ovverosia le 10 canzoni d’amore senza tempo.

Meravigliosa creatura: successo del 1995 di Gianna Nannini. Inserita nell’album Dispetto uscito nello stesso anno.

Con te partirò: brano cantato da Andrea Bocelli. Il singolo è stato pubblicato nel 1995. Ed è stato uno dei più clamorosi successi per la musica italiana all’estero.

I Will Always Love You: brano di Dolly Parton del 1974. Cantato da Whitney Houston diventa un successo mondiale. Anche per essere stato inserito in una colonna sonora. Quella del film Guardia del corpo.

Stop Loving You: canzone scritta da David Paich e Steve Lukather. Pubblicato nel 1988, si tratta del brano più di successo dei Toto. Gruppo pop e soft rock americano.

Nothing Compares 2 U: brano che fu scritto e composto da Prince. Ma che è diventato un successo planetario grazie all’artista irlandese Sinéad O’Connor. Il brano Nothing Compares 2 U è inserito nell’album I Do Not Want What I Haven’t Got. Che è stato pubblicato nel 1990.

A te: singolo del 2008 di Jovanotti. Una splendida canzone d’amore che Lorenzo Cherubini ha dedicato alla moglie.

Il cielo in una stanza: brano meraviglioso e senza tempo di Gino Paoli. Canzone cantata pure da Mina. Che nel 1960 con il 45 giri raggiunse il primo posto nelle vendite.

La cura: si tratta di uno dei più grandi successi di Franco Battiato. Il brano è stato scritto dal cantautore e da Manlio Sgalambro. Noto paroliere e filosofo siciliano.

Vorrei incontrarti tra cent’anni: successo di Ron cantato insieme a Tosca. Splendida canzone d’amore vincitrice al Festival di Sanremo del 1996.

Più bella cosa: successo del 1996 di Eros Ramazzotti. Una canzone d’amore che dopo quasi 25 anni non tramonta. Visto che passa regolarmente nelle radio. Più bella cosa è inserita nell’album Dove c’è musica.