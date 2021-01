Una delle domande ricorrenti della nostra vita: qual è l’azione da fare sempre per risparmiare carburante e spendere meno? Da bambini una semplice curiosità, da grandi un cruccio che pesa sul bilancio familiare. Celebre la risposta di un meccanico a una cliente che chiedeva come risparmiare guidando. La risposta: “Se vuole risparmiare benzina signora, allora stia a casa!”. Ma c’è almeno una pratica che può aiutarci a consumare meno e la sveliamo assieme ai nostri Esperti.

Misurare la pressione degli pneumatici

L’azione da fare sempre per risparmiare in macchina è una di quelle che facciamo raramente: misurare la pressione delle gomme. Non lo facciamo per scomodità, oppure perché ci sporchiamo o perché intercambiandole al cambio di stagione, lo riteniamo superfluo. Invece sbagliamo, perché, secondo i dati di settore, uno pneumatico perde circa il 5/6% della pressione ogni 30 giorni. E, perdere pressione, non significa solo perdere aderenza in strada, ma anche consumare di più.

Più risparmio per due motivi

L’azione da fare sempre per risparmiare in macchina non ci consentirà solo di spendere meno in carburante, ma anche nel cambio delle gomme. Infatti, sempre dati di settore alla mano, se manteniamo sotto pressione la gomma, questa:

aumenterà il consumo di benzina di circa il 5%;

ridurrà la sua durata nel tempo di quasi la metà.

Sembra incredibile eppure è proprio così. Cerchiamo di fare un esempio banale con una percorrenza di 20.000 km all’anno. Con la pressione corretta degli pneumatici, sarà possibile risparmiare quasi 100 euro. Considerando, poi, che ogni pneumatico può durare mediamente 50.000 km, girando con la pressione bassa, il rischio è di doverne acquistare quattro nuovi a 30.000 km. Il che equivale a dire anche, affrontare la spesa entro metà del tempo prefissato. E, maggiore è la cilindrata e il modello della nostra vettura, più alte saranno ovviamente le spese di acquisto degli pneumatici.

Quando e come misurare la pressione

Ricordiamo che, per mantenere una pressione ottimale, dovremmo misurarla una volta al mese. Ogni pneumatico e quindi ogni vettura hanno pressioni variabili. Troviamo indicate le misurazioni nel libretto delle istruzioni e della manutenzione della nostra auto. Invitiamo alla lettura dell’approfondimento su come eliminare ghiaccio dal nostro parabrezza in maniera veloce ed economica.

