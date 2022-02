Sono moltissime le persone che a causa della pandemia o per scelta personale si ritrovano a dover sperimentare il cosiddetto “smart working”. Questa nuova modalità lavorativa ha sicuramente cambiato le nostre abitudini, dandoci spesso la possibilità di poter lavorare da postazioni site in bellissime località, magari lontano da casa. È proprio per questo motivo per il quale oggi andremo a scoprire alcune delle mete più interessanti da cui è possibile lavorare da distanza. Iniziamo subito.

Un nuovo modo di vivere e viaggiare lontano da casa rimanendo connessi

Ci sono pochi dubbi che lo smart working abbia profondamente cambiato le abitudini di lavoro di tantissimi italiani. Una delle caratteristiche che più ha colpito dipendenti e liberi professionisti italiani è sicuramente la libertà che questa nuova modalità di lavoro porta con sé.

Per poter lavorare in smart working non c’è, infatti, bisogno del classico ufficio. Va bene qualsiasi postazione in cui sia disponibile una buona connessione. Proprio per questo motivo alcuni nostri connazionali hanno deciso di approfittare di questa nuova libertà per esplorare il nostro bellissimo Paese.

Noi di ProiezioniDiBorsa lo sappiamo e per questo abbiamo deciso di presentare ai nostri Lettori delle stupende località tutte da scoprire. Ad esempio, abbiamo presentato queste bellissime mete in cui leggende popolari e storia s’intrecciano per creare delle atmosfere a cui è veramente difficile resistere.

Inoltre, abbiamo presentato una bellissima meta che con i suoi bellissimi colori ha fatto da scenario ad un recente film Disney.

Oggi, invece andremo a scoprire alcune località che si sono particolarmente attrezzate per poter ospitare questi nuovi lavoratori. Vediamo subito di cosa si tratta.

Lavorare in smart working può trasformarsi in un’esperienza interessante e persino rilassante se lo si fa in queste stupende località sparse per l’Italia

Gli smart worker che amano il relax che solamente certe località rurali sanno regalare dovrebbero fare un salto in Umbria. Vicino ad Assisi, e precisamente presso il Parco Del Monte Subasio, potrebbe essere infatti possibile trovare delle strutture capaci di accogliere i nuovi lavoratori agili. In questo modo sarà possibile scoprire l’esteso patrimonio culturale, artistico e gastronomico di questa regione, approfittando inoltre di iniziative dedicate quali il coworking rurale.

Se, invece, si fosse amanti della Puglia e delle sue bellissime spiagge potrebbe essere una buona idea scegliere come propria “base operativa” Monopoli. Da qui, sarà possibile visitare alcune delle più belle città di questa regione, come, ad esempio, la candida Ostuni.

Infine, i novelli lavoratori agili potrebbero visitare la lucana Latronico, località che nel tempo si è particolarmente attrezzata per questa nuova tipologia di lavoro. Infatti, grazie alle bellezze naturali della zona e alla tranquillità del borgo, lavorare in smart working può trasformarsi in un’esperienza decisamente interessante e quasi rilassante.

