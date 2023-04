Lavinia e Alessio, nuova coppia di Uomini e Donne: la mamma della tronista non si trattiene e dice la sua

Dopo quasi otto mesi di trono, Lavinia Mauro ha fatto la sua scelta. La ragazza ha scelto Alessio Corvino, il ragazzo a cui ha dato il primo bacio nel programma. Dopo essersi dichiarata, la risposta di Alessio non si è fatta attendere. Il ragazzo ha contraccambiato il sentimento. A coronare la storia d’amore una pioggia di petali rossi. In supporto a Lavinia, presenti alla scelta anche la mamma e la sorella di lei. Tuttavia subito dopo le dichiarazioni reciproche dei ragazzi, la mamma della tronista ha parlato con Alessio. Si è svolto un importante confronto tra i due, scopriamo di cosa si tratta.

Ancora una volta la trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5 è riuscita ad emozionare il pubblico. Lavinia e Alessio, nuova coppia di Uomini e Donne, si sono dichiarati amore reciproco. Una scelta importante dopo quasi otto mesi di trono. La ragazza infatti fino all’ultimo momento è stata combattuta sui due corteggiatori.

Chi sono i corteggiatori a Uomini e Donne

Ad arrivare alla scelta finale due corteggiatori, protagonisti di quasi tutte le esterne di Lavinia. La tronista non ha avuto dubbi, fin da subito ha scelto di conoscere loro. Durante il trono, Lavinia Mauro ha chiesto espressamente la presenza di Alessio Campoli. Il ventisettenne romano ha partecipato ad una delle scorse edizioni del programma. Campoli infatti è stato la scelta della tronista Angela Nasti, ma la storia non è decollata. In un primo momento poco convinto, in seguito Alessio ha deciso di corteggiare Lavinia.

Antagonista di Campoli, Alessio Corvino. Ventisettenne originario di Caserta, è stato il primo bacio di Lavinia all’interno di Uomini e Donne. Con entrambi la corteggiatrice ha portato avanti un percorso ricco di colpi di scena. Un rapporto con i due fatto di alti e bassi che l’hanno condotta fino alla scelta finale. Ad entrare nel cuore della ragazza Alessio Corvino, detto anche Alessio il biondo. Quest’ultimo senza esitazioni ha risposto positivamente alla dichiarazione della tronista. Una scelta terminata con un bacio e tanti petali rossi.

Lavinia e Alessio, nuova coppia di Uomini e Donne: la mamma della tronista non si trattiene e dice la sua

Come abbiamo accennato, a sostenere Lavinia Mauro in studio, due persone importanti. La mamma e la sorella della tronista che hanno assistito alla scelta. Una decisione sentita da parte della Mauro, che dopo quasi otto mesi ha scelto Alessio Corvino. Al termine dei festeggiamenti, durante i saluti finali, la mamma di Lavinia non si è trattenuta. La donna estremamente protettiva nei confronti della figlia ha deciso di parlare con Alessio. Durante un abbraccio tra i due, la donna ha fatto una raccomandazione al ragazzo. “Mi raccomando a Lavinia- ha dichiarato la mamma di Lavinia, aggiungendo- mia figlia è fragile come il petalo della rosa che le hai regalato”.