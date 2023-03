Lavatrice sempre sporca e che puzza anche se la pulisci? Ecco i trucchi che ancora non conosci per risolvere la situazione

Ecco come pulire la lavatrice per averla sempre profumata e pulita con dei semplici rimedi naturali.

Una lavatrice è uno degli elettrodomestici più importanti nella maggior parte delle case, ma spesso tendiamo a trascurare la sua manutenzione. La pulizia regolare della lavatrice non solo aiuta a mantenere la sua efficienza, ma anche a prevenire la formazione di muffe e cattivi odori. In questo articolo, ti fornirò alcuni rimedi naturali per pulire la tua lavatrice.

Inizia con l’aceto bianco come primo rimedio naturale per pulire la tua lavatrice

L’aceto bianco è un ottimo disinfettante naturale e aiuta a rimuovere i residui di detersivo e i cattivi odori dalla lavatrice. Per pulire la lavatrice con aceto bianco, segui questi semplici passaggi:

Versa due tazze di aceto bianco nell’oblò della lavatrice. Avvia un ciclo di lavaggio a vuoto con acqua calda. Lascia che la lavatrice esegua il ciclo completo e ripeti il processo una volta al mese.

Anche il bicarbonato di sodio può essere un ottimo alleato in questo caso

Il bicarbonato di sodio è un prodotto versatile che può essere utilizzato per la pulizia della casa, compresa la lavatrice. Aggiungere il bicarbonato di sodio al ciclo di lavaggio aiuta a rimuovere i cattivi odori e a pulire l’interno della lavatrice.

Aggiungi mezza tazza di bicarbonato di sodio all’oblò della lavatrice. Avvia un ciclo di lavaggio a vuoto con acqua calda. Lascia che la lavatrice esegua il ciclo completo e ripeti il processo una volta al mese.

Gli oli essenziali sono un altro modo naturale per pulire la tua lavatrice. L’olio essenziale di limone o di tea tree sono ideali per la pulizia della lavatrice, in quanto sono noti per le loro proprietà antibatteriche.

Aggiungi 10 gocce di olio essenziale di limone o di tea tree all’oblò della lavatrice. Avvia un ciclo di lavaggio a vuoto con acqua calda. Lascia che la lavatrice esegua il ciclo completo e ripeti il processo una volta al mese.

Lavatrice sempre sporca e che non profuma mai? Ecco le altre accortezze da avere

Non dimenticare di pulire anche l’esterno della lavatrice. Usa una soluzione di acqua e aceto bianco per pulire la parte esterna della lavatrice. Inoltre, assicurati di pulire regolarmente il cestello della lavatrice e la guarnizione della porta per evitare la formazione di muffe.

In conclusione, se hai la lavatrice sempre sporca e che emana cattivi odori, devi sapere che la pulizia regolare è fondamentale per risolvere il problema. Utilizza questi rimedi naturali per pulire la tua lavatrice e assicurati di prestare attenzione anche alla pulizia dell’esterno della lavatrice.