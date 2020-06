Lavati immediatamente le mani se li hai toccati: ecco di cosa stiamo parlando. Si è parlato tantissimo in questo periodo dell’importanza di lavarsi le mani. Ma, quello che a qualcuno è sfuggito, è che questa è un’azione che sarà sempre fondamentale per la nostra igiene. I medici raccomandano sempre una corretta igiene delle mani per evitare problemi di salute. Ma ci sono oggetti che possono essere più ricoperti di batteri rispetto ad altri. Dunque lavati immediatamente le mani se li hai toccati: ecco di cosa stiamo parlando.

I soldi

È fondamentale lavarsi sempre le mani dopo aver maneggiato i soldi. Per quanto ci possa far piacere sfogliare le banconote del giorno di paga, o usarle per comprarci un vestito che volevamo da tanto, i soldi sono pericolosi per la salute. Sulla superficie delle banconote e delle monete, infatti, ci sono migliaia di batteri!

Il computer

Se lavori tutto il giorno al computer, beh, ho una brutta notizia. La tua tastiera è un covo di germi e batteri. Per questo, ogni volta che hai finito di lavorare, se stai andando a pranzo o a cena, lavati con accuratezza le mani.

Gli smartphone

Passiamo giornate intere con il nostro smartphone in mano, spesso non consapevoli di quanti rischi riguardo l’igiene ci fa correre. Il nostro amico inseparabile, infatti, è un ricettacolo di batteri e andrebbe igienizzato ogni giorno! Per questo, anche se lo maneggi in continuazione, attento a metterti le mani in bocca o a mangiare senza prima essertele lavate.

I menù del ristorante

Di solito chi va a mangiare al ristorante, si lava le mani appena entrato. Nulla di più sbagliato. Dovresti andare in bagno, infatti, solo dopo aver preso in mano il menù e aver ordinato. Quello sarà il momento giusto per pensare alla tua igiene. I menù di plastica dei ristoranti sono pieni di batteri e potrebbero rappresentare un problema per la tua salute, soprattutto se stai per mangiare!

Quindi lavati immediatamente le mani appena li hai toccati: ora che sai di cosa stiamo parlando, non avrai problemi a prenderti cura della tua igiene e a preservare la tua salute!