Secondo voi, sarà meglio lavarsi i capelli con acqua calda o fredda? Oggi, il team di ProiezionidiBorsa si occupa di alcune curiosità legate alla pulizia dei capelli.

Un simpatico dilemma quotidiano a cui tendiamo dare poca importanza, anche per una questione di velocità. Diciamocela tutta, in questa vita frenetica riusciamo a malapena a portare a termine quelle azioni di igiene e cura personale. Pensare ai giusti accorgimenti per pelle, capelli, trucco e “parrucco” comporta un dispendio di tempo prezioso che dobbiamo sottrarre ad altre cose. Tuttavia, con un pizzico di accortezza in più è possibile raggiungere i risultati sperati in poche e semplici mosse.

Partiamo dal principio, perché bisogna lavare regolarmente i capelli?

Qualcuno potrebbe dire che è un’azione necessaria per la bellezza e la salute della chioma. Tutto giusto, anche se il fattore principale a cui pensare è la pulizia dei capelli e del cuoio capelluto. Lo strato di epidermide contiene una quantità enorme di ghiandole sebacee che producono il sebo ogni giorno. Quotidianamente vengono secreti circa 2 g di sebo. A danneggiare la chioma ci pensano anche fattori esterni come la polvere, sempre presente nell’aria. Dunque, eliminare le impurità regolarmente è fondamentale. Inoltre, è da sottolineare che il benessere della chioma non dipende solo dalla frequenza dei lavaggi ma anche dalla temperatura e dalla durezza dell’acqua.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Che impatto ha una temperatura più bassa sui capelli?

È di uso comune pensare che l’acqua fredda abbia un impatto nocivo sulla capigliatura. Tuttavia, non c’è nessuna prova che sia veramente una procedura pericolosa. Tra gli svantaggi di lavarsi i capelli con acqua fredda ci sono quelli legati alla sensazione di freddo e al fatto che non rimuove bene lo shampoo.

Che impatto ha una temperatura più alta sui capelli?

Se l’acqua fredda non ha la proprietà di eliminare shampoo ed altre sostanze dal capello, l’acqua calda in questo, invece, è perfetta. Tuttavia, l’acqua calda provoca l’aumento della temperatura del cuoio capelluto. Di conseguenza accelera la circolazione del sangue, aumentando la quantità della secrezione del sebo che sporcherà la chioma più velocemente.

Qual è la temperatura giusta?

Gli esperti consigliano di bagnare i capelli con acqua calda a circa 37ºC e successivamente di applicare lo shampoo. Con la stessa temperatura iniziale dell’acqua, bisogna lavare bene i capelli, rimuovendo lo shampoo. Alla fine della procedura potete provare a stare un paio di secondi con la testa sotto l’acqua fredda a meno di 20ºC. Quest’ultima operazione servirà a sigillare le punte e dare lucentezza alle lunghezze.

Se “Lavarsi i capelli con acqua calda o fredda? Ecco cosa dicono gli esperti” vi è stato utile, leggete “Capelli deboli dopo il mare?”.