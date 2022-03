La primavera è arrivata ed è il momento di dedicarci alle grosse pulizie di questo periodo. Ecco che cominciamo a svuotare l’armadio e a fare un primo cambio di stagione. Sostituiamo il piumone pesante con uno più leggero, ci dedichiamo alla pulizia della casa.

Sopra i pensili della cucina, sopra gli armadi e soprattutto dietro i mobili ingombranti. Per finire poi si passa sempre ai vetri e alle persiane o alle tapparelle. Persiane e tapparelle sono tra i posti più sporchi della casa perché si trovano all’esterno. Per non parlare poi della difficoltà incredibile per lavarle, soprattutto se si è da soli.

Ma anche smontare, pulire e lavare le tende interne non è sempre un gioco da ragazzi. Soprattutto se in casa non abbiamo solo le classiche a bastone, ma anche quelle a pannello o plissé.

Lavare le tende plissé sarà facile e veloce con questo metodo adatto sia per quelle in PVC che in tessuto

Ci siamo già occupati del lavaggio delle tende a pannello, ora vedremo come procedere con le tende plissé di vario tipo. Da quelle in PVC o alluminio leggero, fino a quelle di tessuto a vetro.

Come le normali tende, anche queste plissé raccolgono polvere e pulviscolo che circola in casa. Soprattutto se con noi abitano soggetti allergici, meglio evitare gli accumuli di polvere. Però è ovvio che procedere ogni mese alla pulizia profonda è sicuramente stancante. Intanto però possiamo cominciare aspirando la polvere superficiale con l’aspirapolvere. Utilizziamo il beccuccio stretto in dotazione e passiamo su tutte le listarelle, una per una.

PVC, simil-alluminio o tessuto

In base al materiale si dovrà procedere diversamente per il lavaggio. Per quelle di PVC o materiali simili all’alluminio si può usare tranquillamente lo sgrassatore. Leggermente diluito con acqua e poi ripassare con un panno per risciacquarlo. Mentre per il tessuto meglio evitare, dopo aver aspirato la polvere prendiamo una spazzola o un panno antistatico. Seguendo la linea orizzontale eliminiamo ogni residuo di polvere rimasto. Non usiamo panni bagnati perché il tessuto potrebbe macchiarsi.

Cosa fare allora per igienizzarle?

La maggior parte di tende plissé a vetro si possono lavare a mano in acqua tiepida. Basta fare attenzione alla fase di smontaggio e riporle in una bacinella ampia. Usare abbondante acqua e versare un po’ di detergente delicato per tessuti. Lasciare in ammollo qualche minuto e poi risciacquare. L’ultimo passaggio più faticoso è far uscire l’acqua ripiegando le tende seguendo la plissettatura.

Posizionarle aperte su un asciugamano per farle scolare senza strizzarle. Dopodiché appendere le tende ancora umide e procedere all’apertura e chiusura per un paio di volte. Poi lasciarla chiusa in modo che le pieghe mantengano la loro forma.

Quindi, lavare le tende plissé sarà facile e veloce e non perderemo troppo tempo con le pulizie di primavera. Attenzione però a non trascurare questo e altri posti spesso trascurati se vogliamo un risultato impeccabile. Per una casa splendente occorre fare un po’ di sacrificio e mettersi al lavoro.

