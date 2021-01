Nessuno ha voglia di mettersi in ginocchio davanti al WC e grattare via lo sporco. Il bagno però va pulito, e vanno rimossi batteri e germi che vi si trovano. Ma soprattutto va pulito bene il fondo nero del WC. Non è assolutamente igienico e bello avere il fondo del WC in ceramica nero e incrostato. Regala una sensazione di sporco che in bagno nessuno vuole sentire. Quindi vediamo un po’ come fare: lavare il fondo nero del WC incrostato è un gioco da ragazzi con questi prodotti.

Come rimuovere il nero incrostato?

Appurato il fatto che il WC nero e incrostato è brutto, antigienico e mette a disagio, vediamo un po’ come rimediare. La prima cosa da dire è che bisogna sempre pulire il WC per evitare che questo si incrosti. Quindi ogni volta che si lava bisogna grattare via lo sporco con lo scopettino, non basta solo gettare al suo interno un detergente. Detto ciò vediamo perché lavare il fondo nero del WC incrostato è un gioco da ragazzi con questi prodotti.

Rimuovere l’acqua dal WC

La prima cosa da fare è prendere un bicchiere e rimuovere l’acqua presente nel fondo. L’idea non è sicuramente delle più allettanti, ma si ricorda comunque che quella presente, dopo aver tirato lo sciacquone, è acqua pulita.

Gettare bicarbonato e aceto

Ora che non vi è più acqua quello che bisogna fare è prendere del bicarbonato e dell’aceto. Gettare i due composti sullo sporco e poi con lo scopettino grattare via bene lo sporco. Bicarbonato e aceto creano un potente agente pulente. Questo metodo si può usare se lo sporco non è ostinato, sennò bisogna optare per qualcosa di più forte.

In extremis

Se dopo aver grattato si nota che è presente ancora dello sporco, allora, sempre rimuovendo l’acqua dal fondo, sarà necessario usare della candeggina. Quello che bisogna fare è riempire completamente il WC, fino a dove è incrostato, di questo prodotto e lasciarlo lì per tutta notte. La mattina dopo scaricare via il tutto. Potrebbe anche servire un po’ di lavoro di gomito, ma si sconsiglia di usare le spugnette di metallo perché potrebbero graffiare la ceramica. Ed ecco che lavare il fondo nero del WC incrostato è un gioco da ragazzi con questi prodotti.

Approfondimento

Rimuovere il calcare dalle stoviglie con questo curioso metodo.