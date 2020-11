La sensazione che si ha quando si riceve l’auto pulita è indimenticabile. E sarebbe bello continuare a possederla così. Se si tiene l’auto in strada questa sarà soggetta ad ogni tipo di agente atmosferico: pioggia, grandine, sabbia e smog. Se invece si tiene in garage, la macchina sarà più tutelata. Ma si sporcherà lo stesso. Il primo elemento a sporcarsi più velocemente saranno i cerchioni dell’auto. Che da un bel argento brillante diventeranno neri corvino. Ma lavare i cerchioni dell’auto con questo prodotto sarà un gioco da ragazzi.

Come lavare i cerchioni dell’auto a casa

Il procedimento è molto facile. E si può fare tranquillamente durante il week-end. Per iniziare è necessario parcheggiare l’auto in uno spazio ampio, prendere un secchio con dell’acqua e una spugna. Prendere poi dello sgrassatore e spruzzarlo sui cerchioni e lasciare agire il prodotto per circa 5 minuti. Lavare i cerchioni dell’auto con questo prodotto sarà un gioco da ragazzi, perché lo sgrassatore rimuoverà tutto lo sporco presente.

Successivamente prendere la spugna e iniziare a grattare via il nero della sporcizia. È importante pulire sia l’esterno sia l’interno dei cerchioni. Mentre si pulisce si noterà subito come molto sporco andrà via. Poi sciacquare la spugna con dell’acqua e rimuovere il prodotto sgrassante. Se il cerchione non è ancora pulito sarà necessario allora passare una seconda volta con lo sgrassatore e ripetere l’operazione. Al termine i cerchioni della macchina saranno puliti e brillanti.

Inoltre per completare il look del cerchione esistono molti prodotti che renderanno questo elemento super brillante. Una volta che la ruota è pulita la macchina assumerà già un altro aspetto, anche se sono stati puliti solo i cerchioni e non l’auto intera. Se si ha poi del tempo a disposizione ci si può divertire anche nel pulire tutta la carrozzeria della macchina, portando a termine il lavoro iniziato.

