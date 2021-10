Quante volte abbiamo sporcato quel capo in pelle o con inserti in pelle, che sia vera o finta, e non sapevamo come ripulirlo? Di certo la soluzione più efficiente, ma anche più dispendiosa, è la lavanderia. Ma se si pone attenzione, lavare i capi in pelle non sarà più un problema grazie a questi consigli.

La pelle, si sa, è molto delicata e proprio per questo motivo bisogna essere molto cauti nel trattarla. Che siano divani, borse, o vestiti, è sempre preferibile il lavaggio a mano. In alcuni casi, a meno che non sia specificato diversamente nell’etichetta, si potrebbe usare anche la lavatrice.

Il primo consiglio è quello di trattare subito la parte interessata con un detersivo delicato e adatto alla pelle. Questo eviterà che la macchia penetri nel tessuto rendendola più ostica da mandar via.

Di seguito spiegati i procedimenti da attuare per lavare i capi in pelle a mano e in lavatrice.

Lavaggio a mano

Come già detto è quello più consigliato. Il lavaggio a mano consente di trattare il tessuto in maniera più delicata senza farlo rovinare con un trattamento più aggressivo. Anche a mano, si deve far attenzione a non strofinare in modo eccessivo e l’accortezza principale ricade nel detersivo. Bisogna sceglierne uno delicato, adatto ai tessuti in pelle ed eliminare l’acqua in eccesso senza strizzare. I passaggi da seguire sono:

rovesciare: tutti gli indumenti, qualora possibile, devono essere messi al contrario;

pretrattare: con un panno umido tamponare più volte la parte desiderata se si tratta di borse o divani. Gli indumenti vanno immersi in acqua e lasciati riposare per un po’;

detersivo: adatto per la pelle con balsamo per ammorbidirla;

aceto: per eliminare odori sgradevoli (fumo o sudore). Aggiungerne una buona quantità nell’acqua dove verranno lasciati in ammollo o nel panno per tamponare. Far asciugare in zone molto arieggiate;

tamponare: togliere tutta l’acqua in eccesso tamponando o avvolgendo in asciugamani i capi. Attenzione: Mai strizzare!

Lavaggio in lavatrice

Se la nostra lavatrice ha il programma per capi “extra delicati” è opportuno usare quello, altrimenti gli accorgimenti sono i seguenti:

leggere: l’etichetta deve essere sempre letta, a maggior ragione se si tratta di capi così difficili da trattare. Esistono anche i lavaggi a secco per quegli indumenti che non vogliono l’acqua;

attenzione: nell’oblò non devono essere inserite cinture, cerniere, scarpe, o altri accessori che potrebbero graffiare o rovinare la pelle durante il lavaggio;

programma: impostato manualmente. Massimo 30° e centrifuga da eliminare o, in casi particolari, non più di 400 giri;

asciugare: i luoghi devono essere molto arieggiati e mai sotto i raggi diretti del sole o in presenza di termosifoni.

Per rendere più morbida e naturale la pelle, trattare il tessuto con della glicerina è un ottimo consiglio.