Lavarci i denti dopo aver mangiato? Ecco l’errore più comune che facciamo. Dopo ogni pasto siamo soliti lavarci i denti. Beh, alt! Non bisogna farlo. Ci hanno sempre insegnato che dopo i pasti la prima cosa da fare è lavarsi i denti per evitare carie o che i denti si rovinano. Non hanno però mai specificato dopo quanto tempo in realtà bisogna aspettare prima di lavarsi i denti. I dentisti questo piccolo fattore a volte si dimenticano di dirlo, ma oggi avrete modo di correggere al vostro errore e non sbagliare più. In questo modo possiamo evitare che i nostri denti si rovinino. Perché si se li lavate dopo i pasti i denti tendono a rovinarsi.

Di notte, quando si dorme, la salivazione diminuisce al minimo e le labbra si muovono con difficoltà. Di giorno, la saliva e i movimenti delle labbra aiutano a rimuovere i residui di cibo e la placca. Pertanto i batteri e la placca possono prosperare indisturbati durante la notte. Questo è il motivo per cui si consiglia di pulire i denti e gli spazi interdentali particolarmente bene prima di andare a dormire. Comunque, che i denti si lavino una o due volte al giorno: gli esperti consigliano un’ulteriore precauzione.

I denti, infatti, non si dovrebbero lavare subito dopo aver bevuto e mangiato. È consigliabile aspettare almeno mezz’ora. È importante sapere che lavare i denti subito dopo avere mangiato o bevuto fa aumentare il rischio di danneggiare lo smalto. Se invece si aspetta mezz’ora, la saliva può svolgere il suo utile lavoro e ridurre i livelli di acido. E allora lo spazzolino diventa molto più efficace, non si danneggia lo smalto e i nostri denti saranno perfetti. Quindi ora avete scoperto quando bisogna lavarsi i denti non dimenticate di tramandarlo alle generazioni future.