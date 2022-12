Lavandino del bagno o della cucina intasato, il problema si risolve con un potentissimo rimedio naturale: mai più senza!

Capelli, residui di cibo o di detersivi possono facilmente otturare gli scarichi del lavandino del bagno o della cucina. Nei casi meno gravi si può intervenire autonomamente e risolvere il problema con l’aiuto di pratici rimedi casalinghi.

Il lavandino della cucina e specialmente quello del bagno tendono ad intasarsi spesso. Per risolvere questo problema molto comune si raccomanda in genere di chiamare un idraulico. Quest’ultimo potrà infatti occuparsi della situazione senza rischiare di creare altri danni. Tuttavia, prima di farlo vale la pena tentare di utilizzare dei rimedi casalinghi.

Disostruire il lavandino con l’acqua calda

Il modo più semplice per disostruire il lavandino del bagno o della cucina intasato è utilizzare una pentola di acqua molto calda. Basta versarla tutta insieme all’interno dello scarico e lasciarla agire. Subito dopo, rimuovere il ”tappo” che ostruisce lo scarico usando lo stura lavandini. Ciò risulterà molto più facile, siccome l’acqua calda lo avrà ammorbidito molto.

Lavandino del bagno o della cucina intasato, se l’acqua calda non funziona ecco un potentissimo rimedio della nonna

Se la sola acqua calda non funziona allora si consiglia di ricorrere ad un potente mix di acqua calda, sale grosso da cucina e aceto bianco. Questi ultimi due ingredienti sono spesso utilizzati nelle pulizie casalinghe ecologiche. Tante persone profumano lo scarico del bagno con una miscela di bicarbonato e sale. L’aceto invece torna utile in tantissime occasioni tra cui pulire i pavimenti, profumare il bucato o gli ambienti della casa e persino pulire i fari della macchina.

Il procedimento

Bisogna seguire soli due passaggi per preparare questo efficace rimedio naturale. Prima di tutto far bollire un litro di acqua e poi aggiungere due bicchieri di aceto e circa 5 cucchiai di sale grosso da cucina.

Quindi mescolare il tutto e gettarlo all’interno dello scarico del lavandino. Si raccomanda di prendere tutte le dovute precauzioni onde evitare di scottarsi.

Come sostituire l’aceto

Chi non ha in casa l’aceto bianco può sostituirlo con il bicarbonato di sodio. Quest’ultimo è un altro formidabile rimedio della nonna, usato non solo per le pulizie ma anche come detergente intimo e per digerire meglio.

Se si usa quest’ingrediente per realizzare il disgorgante naturale, bisogna mescolare il litro di acqua caldissima a 100 grammi di bicarbonato e 100 grammi di sale. Quindi, gettarlo all’interno dello scarico ostruito e lasciarlo agire.

Se nessuno dei rimedi che abbiamo proposto funziona, allora è giunto il momento di rivolgersi ad un idraulico.