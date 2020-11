È il nuovo must nella moda, gli accessori, i prodotti di bellezza e persino i gadget tecnologici. La voglia di color lavanda e altre sfumature pastello, fino al lilla, sta contagiando tutti, influencers incluse. Ci ricorda il profumo del glicine e la brezza della primavera. Ma anche il colore che nostri benefattori di ogni giorno, gli infermieri, indossano durante turni di lavoro sempre più drammatici.

Ecco come possiamo abbinarlo, con i consigli degli Esperti di Moda di ProiezionidiBorsa.

Il lilla è un classico del bon ton

Questo colore è caro soprattutto al guardaroba femminile votato allo stile bon ton. Vari stilisti di moda hanno proposto, per questa stagione, il color lavanda, che ispira benessere e speranza.

Con mille giochi di ruches e di volants negli abiti da sera e nelle camicie importanti. Il fiocco per capelli elasticizzato in velluto (scrunchie) più glam dell’inverno, preferito dalle teenager, è appunto di questo colore.

Ma ci sono in giro anche versioni sportive del color lavanda: completi in denim pesante, arricchiti da ricami e inserti in camoscio. Da portare con mantelle scozzesi che intrecciano grigio, lavanda e beige con le frange.

Per chi va a caccia di vintage, il cult di stagione è senza dubbio la Hobo Jackie 1961 in pelle lilla. Un cappello color lavanda, infine, con guanto o borsa color lampone, rende super elegante il cappotto grigio più anonimo, specie se si hanno capelli biondi.

Anche gli uomini amano il color lavanda

Lavanda è nuovo colore di moda e guai a chiamarlo viola. È un classico che gli uomini hanno già sperimentato da tempo.

In primavera spopolano le cravatte, specialmente tra chi ha i capelli biondi o ormai tutti bianchi. A tutte le età si porta la pashmina lavanda per proteggere la gola con completi a due e tre bottoni di lana grigia, impermeabili corti o giacche di nylon, giacconi di panno color fuliggine.

Lavanda è nuovo colore di moda e guai a chiamarlo viola

Anche i cosmetici amano molto il color lavanda e il lilla. Un’azienda francese produce dei météorites lilla, vale a dire palle di fard nacrè che illuminano il viso.

Ma ora spopolano le maschere per il viso alla lavanda proprio in questo colore. Ecco i correttori per combattere l’incarnato giallastro e il balsamo color lavanda e profumato alla lavanda per ammorbidire i capelli. E infine gli smalti lilla, per illuminare l’inverno.