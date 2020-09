Se vogliamo salvaguardare l’ambiente dobbiamo stare anche attenti ai mezzi di trasporto che utilizziamo. Molti infatti cercano di ridurre i viaggi in auto, pensando che sia il mezzo più inquinante. Se monopattini elettrici e mezzi pubblici sono sicuramente meglio della macchina, ci sono però trasporti ancora più inquinanti.

L’auto è davvero il mezzo più inquinante?

Scoprire qual è il mezzo più inquinante non è facile. Ci sono in ballo infatti diversi fattori. Che tipo di carburante viene usato? Quanti passeggeri ci sono? Quanto dura il viaggio? Se però la domande è semplicemente: l’auto è davvero il mezzo più inquinante? La risposta veloce è no. Ci sono infatti altri mezzi che inquinano più della macchina. Al primo posto troviamo infatti l’aereo, con ben 254 grammi di CO2 per passeggero per chilometro. I peggiori sono ovviamente i viaggi intercontinentali che durano diverse ore e utilizzano molti litri di carburante. Al secondo posto troviamole navi, soprattutto quelle da crociera. Oltre a consumare carburante queste infatti immettono nel mare moltissimi rifiuti prodotti dai passeggeri.

L’inquinamento prodotto dalle auto dipende invece molto dal mezzo utilizzato. Anche il numero di passeggeri e i chilometri percorsi incidono sul risultato. In media le auto possono raggiungere i 171 grammi a persona per chilometro di CO2.

Le auto che inquinano meno

Se la auto non sono i mezzi più inquinanti sono così diffuse che incidono fortemente sulle emissioni giornaliere. Come fare quindi per inquinare meno? Anche in questo caso ci sono in ballo molti fattori. Le auto più vecchie, infatti, sono prive di filtri anti-particolato e inquinano di più. Questi discorso vale anche per i camion e i camper. Se si ha un mezzo vecchio è quindi importante fare una manutenzione regolare. Ovviamente le auto di ultima generazione inquinano meno. Tra queste spiccano le auto ibride ed elettriche che sfruttano l’energia elettrica. Questi mezzi, infatti, possono permettere di abbattere le emissioni quasi a zero. Le emissioni non dipendono però solo dal tipo di macchina. È infatti molto importante anche lo stile di guida! Una guida aggressiva con brusche accelerate è infatti più inquinante. Chi vuole ridurre le emissioni deve quindi cercare di guidare in modo costante e non troppo veloce.

Qual è il meno inquinante?

Se gli aerei sono i più inquinanti, le auto sono nella categoria intermedia. Quali sono invece i mezzi meno inquinanti? Secondo molti studi il modo di viaggiare più green è il treno. I treni sono infatti in grado di accogliere molti viaggiatori e di sfruttare la rete elettrica. Viaggiare in treno è quindi una perfetta alternativa sia all’auto che all’aereo. È infatti possibile trovare tratte brevi grazie ai treni regionali e perfino viaggiare per il mondo su rotaie. Nel mondo del trasporto su gomma sono invece gli autobus a inquinare meno. Questi infatti permettono di spostare decine e decine di persone su lunghe tratte facendo diminuire considerevolmente le emissioni per singolo passeggero.