In auto cerchiamo sempre di viaggiare tranquilli e concentrati sulla guida.

Passiamo molto tempo in auto e avere strumenti che ci facilitano la permanenza alla guida è sempre più argomento attuale.

Spesso, abbiamo intorno a noi troppe distrazioni causate da cellulari che squillano, cavi che sporgono e oggetti inutili.

Per rimediare a questi inconvenienti la tecnologia ci viene in aiuto con gadgets utili e pratici in funzione di una guida più sicura e responsabile.

L’auto diverrà la nostra migliore amica se vi installeremo questi preziosi ed utilissimi gadgets che ci permetteranno viaggi più sereni e rilassati.

Caricabatterie wireless

Questo accessorio, essendo magnetico, attrarrà immediatamente il telefono quando ve lo avviciniamo.

Può essere collegato via Bluetooth al telefono e lo caricherà automaticamente una volta che si renderà conto che il telefono è scarico.

L’enorme vantaggio di avere un caricabatterie wireless è quello di non essere impacciati dall’avere molti cavi che ingombrano durante la guida.

Blue driver

Con il blu driver si può connettere la nostra auto al telefono e trasferirvi tutte le informazioni.

Saremo sempre aggiornati sui dati dell’auto in tempo reale.

Il blu driver ci avviserà anche se l’auto necessita di riparazioni in anticipo per evitare problemi futuri.

Visore HUD per auto

Questo accessorio riflette sul parabrezza tutti i dati utili e serve a poterli osservare senza dover distogliere gli occhi dalla strada.

Fra i dati forniti c’è la velocità, il carburante che si sta consumando, se si sta per superare dei limiti di velocità previsti sul tratto di strada e segnala anche i guasti al motore.

Un aspetto importante è legato al fatto che i dati possono essere letti sia di notte che di giorno.

Pedana pieghevole per auto

Questo gadget è adatto a semplificare il caricamento dei bagagli sul tetto della macchina.

Può anche essere utilizzato da martello di sicurezza per rompere i vetri dell’auto in caso di incidente nonché per aiutare la salita sull’auto dei bambini e degli animali.

Mirror dash cam

È una fotocamera impermeabile e antipolvere che può girare video e scattare immagini mentre siamo alla guida.

Si può controllare questo gadget vocalmente per evitare di togliere le mani dal volante; questa telecamera ci permette di concentrarsi meglio sulla strada, mostrandoci ogni angolo della carreggiata.

Ha anche la funzione di sorveglianza 24 ore su 24 può essere collegata al telefono per farci essere sempre informati su ciò che sta accadendo intorno alla nostra auto.