I biscotti di pan di zenzero, noti anche come Lebkuchen, sono realizzati con una pastafrolla a base di farina di segale, miele, noci e spezie. Nelle spezie si annoverano cannella, chiodi di garofano, noce moscata, pepe nero, zenzero, coriandolo e cardamomo.

Una delle particolarissime note positive dei prodotti di pan di zenzero è che la lunga conservazione consente di consumarli ben dopo le festività natalizie. Per questo motivo, la preparazione tipica di questi biscotti avviene nel periodo dell’Avvento, soprattutto in Mitteleuropa.

Questa ricetta viene dalla verdissima regione dell’Alta Stiria, dove i Lebkuchen sono conosciuti come Mariazeller Lebkuchen o Ausseer Lebkuchen.

Ingredienti per l’autentica ricetta del pan di zenzero della tradizione

500 g di farina di segale;

100 g di zucchero;

2 cucchiai di spezie per pan di zenzero (cannella, chiodi di garofano in polvere, zenzero, cardamomo, pepe nero…), oppure di pisto, se si vuole dare un tocco più mediterraneo;

1n cucchiaino di bicarbonato di sodio, verrà usato per la lievitazione;

50 g di burro;

200-250 g di miele;

2 uova;

acqua quanto basta;

rosso d’uovo per spennellare.

Procedimento

Per la ricetta del pan di zenzero, mescolare gli ingredienti secchi (farina, zucchero, bicarbonato di sodio, spezie) e tagliare il burro a dadini, meglio se freddo da frigorifero.

Mescolare il miele e le uova con due cucchiai d’acqua. Fare una fontanella nella farina e mescolare lentamente il composto di miele con la farina, per ottenere un impasto di media consistenza.

Se l’impasto sarà troppo duro, non potrà lievitare affatto; se al contrario sarà troppo morbido, si formeranno delle crepe durante la lievitazione. Sta al cuoco verificare se la consistenza sarà quella adatta per realizzare dei bellissimi Lebkuchen. Lasciare riposare il pan di zenzero in un luogo fresco (non in frigo, però!) durante la notte.

Il giorno successivo, la pasta si dovrà stendere con il mattarello, possibilmente in modo non troppo sottile, sul piano di lavoro infarinato. Scegliere gli stampi desiderati, e conferire ai biscotti la forma preferita.

Ci siamo quasi

Spennellare con l’uovo i Lebkuchen, e cuocere (in forno preriscaldato) a circa 180°C per circa 10-12 minuti, in modalità ventilata.

Il profumo dell’autentica ricetta del pan di zenzero della tradizione mitteleuropea regalerà un’aria festiva inimitabile.