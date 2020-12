Chi possiede un’auto vecchia sa bene che deve fare la revisione ogni due anni. Purtroppo, tra i vari provvedimenti adottati nell’ultima finanziaria, spicca l’aumento dei costi per la revisione dell’auto, della moto e del camion.

Purtroppo, dal 2021 mettersi in regola con le norme di sicurezza stradale avrà un costo in più. A partire dal 30 gennaio 2021, l’incremento è di 9,95 euro. La Commissione Bilancio alla Camera ha approvato in via definitiva l’aumento del costo della revisione auto, della moto e del camion.

Quanto si paga per la revisione

La lievitazione è del 18%, di conseguenza ogni due anni che si farà la revisione si pagherà non più 45 euro ma 54,95 euro. Iva, diritti e balzelli vari vanno ulteriormente aggiunti. I costi saranno complessivamente questi: 54,95 euro di revisione auto, 12,09 euro di Iva, 10,20 euro per diritti di Motorizzazione e 1,78 servizio versamento postale. Il totale ammonta a 79,02 euro. Chi ha portato il proprio mezzo per fare la revisione in officine non autorizzate sa bene che i costi possono lievitare ancora di più.

Cosa prevede la Legge di Bilancio

Il Governo ha intenzione di introdurre un bonus di pari importo all’aumento per i prossimi due anni. I soldi stanziati a copertura di questa bonus sono 4 milioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2023. Ciò vuol dire che solo 402mila veicoli immatricolati potranno beneficiare di questo bonus.

Davvero poca roba rispetto al parco macchine e moto circolante sulle arterie stradali italiane. Infatti nel nostro Paese circolano circa 40 milioni di mezzi.

Il Ministero delle Infrastrutture non ha ancora chiarito la modalità per ottenere il bonus da 9,45 euro.. Vista l’esiguità della somma messa a disposizione, non è da escludere che i beneficiari siano i meno abbienti.

Per tutti gli altri l’aumento dei costi per la revisione dell’auto, della moto e del camion è servito sotto l’albero di Natale.