Si sa, al mare è semplice bruciare calorie. Spesso, molte di più di quante ne bruciamo nella nostra città durante l’anno.

Infatti, le camminate e le nuotate ci fanno bruciare più calorie di quanto pensiamo.

Anche soltanto camminare sulla spiaggia è, senza dubbio, più faticoso che camminare sull’asfalto. La fatica che però spesso neanche sentiamo, è quella che alla fine ci porta a bruciare calorie.

La cosa più bella è quella di bruciare calorie e rimetterci in forma senza farci neanche caso.

Senza parlare degli sport che possiamo praticare in spiaggia. Tutti gli sport che possiamo decidere di praticare in spiaggia, sono quelli più faticosi.

Ma l’attività più divertente da svolgere al mare che senza accorgercene ci fa bruciare più calorie è questa.

I racchettoni

Stiamo parlando dei racchettoni. Molti pensano che questa attività sia poco movimentata e praticata più per rilassarsi e divertirsi.

Pochi si rendono conto che giocando a racchettoni, si bruciano molte calorie e si fa un vero e proprio allenamento.

Correndo dietro alla pallina, camminando e rimanendo concentrati per riuscire a far funzionare il gioco, ci divertiamo contribuendo anche al miglioramento della nostra forma fisica.

Questo è uno sport che potremmo praticare anche tutti i giorni, senza sentire mai la fatica e ritrovandoci con qualche chilo in meno a fine vacanza.

L’attività più divertente da svolgere al mare che senza accorgercene ci fa bruciare molte calorie

Per riuscire poi a sentirci meglio, più asciutti e più sani, è sempre molto importante affiancare all’esercizio anche una buona alimentazione.

D’estate, questo può essere anche più semplice rispetto all’inverno. Soprattutto perché, le alte temperature spesso possono farci passare la fame.

D’estate infatti tendiamo a preferire cibi freschi e nettamente più leggeri di quelli invernali.

Rimettersi in forma non è mai stato così semplice. Il nervosismo lascia il posto alla spensieratezza e alla tranquillità delle giornate estive che non ci fanno sentire la fatica.

I giochi sulla spiaggia hanno la capacità di farci rimanere sempre in movimento con il solo fine di divertirci e rimanere spensierati.