Agli inizi di novembre il gruppo è rimasto vittima di un attacco hacker che ha portato al furto d’informazioni riservate e a bloccare parzialmente per alcuni giorni alcune attività. Tuttavia, l’attacco hacker non piega Campari e il titolo si dirige verso nuovi massimi storici.

Se, però, andiamo a guardare sia le raccomandazioni degli analisti che la valutazione basata sui multipli di mercato, ci rendiamo conto che il punto di vista è diametralmente opposto.

Calcolatore del reddito da investimenti

Calcola in soli 60 secondi quali dovrebbero essere i tuoi risparmi per affrontare una pensione confortevole. Se hai 350.000 € da investire, accedi al Calcolatore del reddito da investimenti e agli aggiornamenti periodici Scopri di più

Per gli analisti, infatti, il consenso medio è Hold con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 5% circa. Se poi ad esempio si considera il rapporto prezzo/utili si nota che con un valore atteso a 54,61 e 38,48, rispettivamente, per l’esercizio in corso e per i prossimi esercizi, la società opera con elevati multipli reddituali.

L’attacco hacker non piega Campari e il titolo si dirige verso nuovi massimi storici: questo è il responso dell’analisi grafica

Campari (MIL:CPR) ha chiuso la seduta del 26 ottobre a 9,498 euro in ribasso dello 0,23% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è rialzista, ma dopo le notizie relative al’attacco hacker e i nuovi massimi storici, le quotazioni hanno ritracciato. Per il momento ancora nulla di preoccupante, ma il supporto chiave in area 9,264 euro (I obiettivo di prezzo) si avvicina sempre più. Una chiusura giornaliera inferiore a questo livello metterebbe in crisi lo scenario rialzista. Nel caso in cui il supporto dovesse tenere le quotazioni si dirigerebbero verso gli obiettivi indicati in figura.

Time frame mensile

La tendenza di lungo è sempre rialzista e al momento non desta preoccupazioni. I prossimi obiettivi sono quelli indicati in figura con possibili guadagni del 50% dai livelli attuali. Un segnale di ulteriore forza si avrebbe con una chiusura mensile superiore a 9,87 euro.

I ribassisti, invece, prenderebbero il sopravvento nel caso in cui si verificasse una chiusura mensile inferiore a 8,02 euro.

Approfondimento

L’effervescenza delle quotazioni potrebbe portare molto in alto il titolo Coca-Cola