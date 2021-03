L’aspirapolvere è forse uno dei più comuni e usati elettrodomestici nelle case. Grazie ad essa riusciamo a ripulire le aree del nostro appartamento perfettamente. E ogni singola briciola di polvere viene risucchiata ed eliminata dal pavimento. Ma non tutti sanno che questo strumento può essere utilizzato in tantissime occasioni. E queste non c’entrano nulla con la cura della nostra casa! L’aspirapolvere può fare delle cose che nessuno si aspetterebbe, e non riguardano la pulizia! Vediamo nel dettaglio quali sono.

In pochi sanno che l’aspirapolvere può essere un fantastico profumatore per ambienti

L’aspirapolvere può rendere più profumata la nostra casa. Strano a dirsi, ma pura verità. Questo elettrodomestico a volte ha un getto di vapore, che aiuta a pulire perfettamente ogni angolo. Controlliamo se anche il nostro ne ha uno. Questa funzione può trasformarsi in un deodorante per le aree del nostro appartamento. Basta inserire delle gocce di olio essenziale nella vaschetta dell’acqua contenuta nel getto di vapore. Potremo prendere l’olio di lavanda, di menta, di limone o quello che preferiamo. E ora, passiamo l’aspirapolvere nelle diverse stanze, anche se le abbiamo già pulite. Dopo qualche secondo, ci accorgeremo che l’aria nell’appartamento sta cambiando. Un ottimo profumo si spargerà in ogni angolo e noi potremo risparmiare tempo e denaro!

Le macchie di vernice possono essere eliminate con il semplice aiuto del bocchettone di questo elettrodomestico

Se siamo incappati in un piccolo incidente domestico con la vernice e l’abbiamo sparsa, per esempio, sul soffitto, nessun problema. Basterà fissare una spatola al manico di questo elettrodomestico e sfruttare il tubo per grattare tutta la zona dove è finita la macchia svanirà in un lampo!

Quindi, ora sappiamo che l’aspirapolvere può fare delle cose che nessuno di noi si aspetterebbe, e non riguardano la pulizia!

