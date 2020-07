L’Asia prossimo campanello d’allarme per i mercati internazionali? La risposta degli osservatori è molto più complessa di quanto si creda. I mercati provano a capire che direzione prendere, con Piazza Affari che alle 15.30 vanta un +1%. Ma l’Asia fa paura, anche a Wall Street, che gira in ribasso durante le prime battute. Un calo che spaventa non poco, ancora di più se si pensa ad una possibile seconda ondata che potrebbe arrivare anche da noi. Una conferma, per quest’ultima opzione, nemmeno tanto indiretta, sarebbe la proroga dello stato di emergenza fino a dicembre 2020. Proroga che Conte ha già annunciato anche per lo smart working.

Cosa sta succedendo?

Hong Kong conta nuovi casi di Covid, gli Usa battono il loro precedente record sempre sulla stessa linea. L’Asia prossimo campanello d’allarme per i mercati internazionali? A peggiorare le cose il rinnovamento delle tensioni con Pechino a causa di sanzioni ad alcuni funzionari cinesi. Un mix che ha appesantito non poco le Borse asiatiche. Poche le conseguenze in Europa con il Dax che 15 minuti prima delle 16 viaggia a +0,8% in quello che alcuni già vorrebbero di definire (prematuramente?) un tentativo di recupero.

Le azioni da comprare a Piazza Affari

Continua dunque, l’incertezza e il fatto che i report sui buy da parte delle banche italiane e quindi sulle azioni da comprare a Piazza Affari siano sempre più sottili ne è una dimostrazione. L’esempio arriva anche da nomi come Rbc Capital che assegna un buy a Ferrari (target a 200 euro) mentre Banca IMi si focalizza su Fca (buy a 9,40 euro). Fca che attira anche l’attenzione di Equita (buy con target di 9,90 euro) la quale punta, tra gli altri, anche su Telecom a 0,47 euro. In altre parole la scelta di singoli titoli senza i lunghi report che spesso vediamo.

Cosa comprare a Wall Street

Wall Street, come accennato, accusa il colpo e i listini alle 16 arrivano a cadere tutti in territorio negativo con il Nasdaq che fa peggio di tutti non più tardi delle 16 (ora italiana). Il listino tecnologico, infatti, registra un -0,77%. Per quanto riguarda Cosa comprare a Wall Street, c’è da sottolineare il caso Beyond Meat Inc. (NASDAQ: BYND). Citigroup ne ha avviato la copertura con un rating Sell. Il consenso a Wall Street è $ 104,48.

Gli eventi più importanti nel calendario economico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i numeri importanti da citare oggi ci sono i numeri sulla produzione industriale italiana di maggio. IN netto miglioramento dal -43,4% delle precedente rilevazione (a/a) all’attuale -20,2%. Lo stesso dicasi per il raggio m/m dove si passa dal precedente -20,5% all’attuale 42,1%.