Una mela al giorno leva il medico di torno. E come dare torto a questo detto. Le mele fanno benissimo a corpo e mente. Basti pensare che, grazie alle vitamine del gruppo B contenute, le mele aiutano contro la stanchezza, il nervosismo e facilitano la digestione. E le mele hanno ancora molte altre proprietà benefiche!

Se mangiare le mele al naturale non ci stuzzica, usarle in sfiziose ricette è la scelta migliore. Ne esistono infatti migliaia che vedono come protagonista questo frutto. Oggi, gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa spiegheranno come preparare le mele ripiene al forno. Ecco come lasciare tutti a bocca aperta con questo dolce a base di mele.

Mele e qualche altro ingrediente

Per preparare 4 o 5 porzioni di mele ripiene serviranno:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

a) 4 mele renette grandi (preferibilmente bio);

b) 50 g di zucchero di canna;

c) 50 g di gherigli di noci;

d) 50 g di uvetta;

e) 80 g di ricotta;

f) 2 cucchiai di Cognac;

g) mezzo cucchiaino di cannella in polvere.

Procedimento

Iniziamo a cucinare per lasciare tutti a bocca aperta con questo dolce a base di mele. Per iniziare lavare accuratamente le mele. Strofinare la buccia per togliere ogni residuo di sporco. Asciugare le mele in un canovaccio da cucina. Quindi, usare uno scavino per eliminare il torsolo e i semi. Fare attenzione a lasciare la mela intatta!

Tritare i gherigli di noci e tenerne da parte per dopo un cucchiaio. Tenere da parte anche due cucchiai di zucchero di canna. Quindi ammollare l’uvetta e strizzarla. Prendere una ciotola capiente e versarci i gherigli di noce e lo zucchero (meno i cucchiai messi da parte). Aggiungere l’uvetta, la ricotta e il Cognac. Mescolare il tutto con un cucchiaio di legno.

Riempire le mele con il ripieno appena mescolato. Posizionare le mele in una pirofila. Aggiungere circa tre cucchiai di acqua. Prendere una ciotolina e versarci il cucchiaio di gherigli tritati, i due cucchiai di zucchero e mezzo cucchiaino di cannella. Mischiare il tutto e usarlo per spolverare le mele. Cuocere a 180°C per circa 30 minuti. Quindi sfornare e servire in tavola!