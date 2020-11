Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi parliamo della bellissima Drip Cake, un dolce inglese che sta spopolando anche in Italia. La Drip Cake si distingue da tutte le altre per le gocce che scendono lungo la torta: non per nulla si chiama torta gocciolante!

La preparazione di questa torta scenografica non è semplicissima. Ci permette però di sbizzarrirci con la fantasia e decorarla in qualunque modo ci venga in mente. Prepariamoci a lasciare tutti a bocca aperta con questa torta stupenda e deliziosa!

Ingredienti

Per la torta di base:

200 grammi di farina;

140 grammi di zucchero;

60 grammi di cacao amaro in polvere;

65 millilitri di olio di semi;

4 uova;

140 millilitri di latte (preferibilmente intero);

1 bustina di lievito per dolci.

Per la crema al mascarpone:

500 grammi di mascarpone;

390 millilitri di panna fresca da cucina;

130 grammi di zucchero a velo.

Per la ganache al cioccolato:

250 grammi di cioccolato fondente;

120 millilitri di panna fresca da cucina.

Scegliamo anche come vogliamo decorare la nostra torta: cioccolatini e frutta sono il mix perfetto. Ecco il procedimento per lasciare tutti a bocca aperta con questa torta stupenda e deliziosa.

Procedimento

Iniziare preparando la torta di base. Per comodità si consiglia di fare due torte che poi dovranno essere tagliate in due per creare 4 strati in tutto. Per ciascuna torta, quindi procedere in questo modo. Dividere i tuorli di 2 uova dagli albumi e montare questi ultimi a neve. Lavorare i tuorli con 120 grammi di zucchero e quindi aggiungerci 100 grammi di farina, 30 grammi di cacao e mezza bustina di lievito setacciata. Mescolare dal basso verso l’alto e aggiungere gli albumi. Versare l’impasto in una teglia imburrata e cuocere in forno preriscaldato a 170°C per 25 minuti circa. Lasciare raffreddare.

Per preparare la crema al mascarpone versare gli ingredienti in una ciotola capiente e lavorarli con una frusta elettrica. Fermarsi quando si ottiene una consistenza spumosa della crema. Quindi prendere le torte raffreddate e tagliare in due in senso orizzontale. Farcire ogni strato con la crema al mascarpone e aggiungere a piacere pezzettini di frutta. Quando tutti e 4 gli strati sono assemblati, coprire la torta con la crema al mascarpone e lisciarla con l’aiuto di una spatola. Lasciar riposare la torta in frigo per qualche ora.

Per la ganache al cioccolato mettere a scaldare la panna sul fuoco, ma attenzione a non farla bollire. Tritare intanto il cioccolato fondente e aggiungerlo alla panna. Togliere il tutto dal fuoco immediatamente e mescolare per amalgamare i due ingredienti. Lasciare raffreddare. Per lasciare tutti a bocca aperta con questa torta stupenda e deliziosa, riprenderla dal frigo e decorarla con la ganache. Con l’aiuto di un cucchiaio disporre la ganache sull’ultimo strato e lungo i bordi della torta facendone colare delle gocce. Decoriamo la torta a piacere. Ed ecco pronta la splendida Drip Cake!