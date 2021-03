Puntualmente quando le uova appaiono macchiate abbiamo l’abitudine di lavarle. Invece bisogna lasciare la sporcizia sul guscio prima di mettere le uova in frigorifero. In questo caso per non compromettere le uova della gallina, non dobbiamo soffermarci sul detto “anche l’occhio vuole la sua parte”.

Dunque mettiamo da parte questa pessima idea ma nel contempo i nostri Esperti di ProiezionidiBorsa hanno intenzione di farci capire il vero motivo.

Ebbene, dopo aver letto tutto l’articolo, i nostri Lettori capiranno perchè questa malsana abitudine di lavare le uova prima di posizionarle nello scomparto del frigorifero non deve essere fatta.

Perché l’uovo non deve essere lavato

L’uovo della gallina, ma anche quello di altri animali, hanno tanti piccoli pori sul guscio. Inoltre è presente, non visibile ad occhio nudo, una sottile patina, che prende il nome di mucina, con il compito di proteggere dalla contaminazioni di agenti microbici.

Muffe e batteri in agguato

Ebbene, il lavaggio delle uova potrebbe danneggiare la parte esterna dell’uovo e quindi permettere a batteri e muffe di agire in modo indisturbato. Infatti gli agenti microbici avrebbero tutte le condizioni di sferrare l’attacco ad albume e tuorlo non trovando più la barriera protettiva presente sul guscio.

La contaminazione della parte interiore delle uova avviene proprio attraverso ai pori prima indicati.

Come togliere le macchie dal guscio

Parallelamente, i nostri Esperti, vogliono dare un consiglio a chi proprio non riesce a mettere un uovo macchiato in frigorifero. Assodato che lavare l’uovo è deleterio, per togliere le macchie dal guscio si può usare un panno umido. Perciò, meglio passare il panno sulla superficie dell’uovo prima di posizionarlo nello scomparto giusto del frigo.

Dove mettere le uova in frigo

Anche in questo caso bisogna prestare attenzione perché le uova è bene tenerle sul ripiano intermedio lasciandole all’interno della loro confezione. In questo modo si evita di far venire a contatto le uova con altri alimenti.

E’ meno pericoloso per la salute lasciare la sporcizia sul guscio prima di mettere le uova in frigorifero che consumarle senza rispettare la scadenza presente sulla confezione.