Per ogni appassionato di cani ci sono una o più razze preferite. È vero anche che chi ama questi animali si accontenta di adottare anche un meticcio, ma quando pensiamo per la prima volta a prendere un cucciolo ci sono delle caratteristiche che vorremmo che avesse.

Qualcuno, per esempio, sceglie in base al carattere oppure all’estetica. Ovviamente la bellezza non è tutto, ma in previsione della scelta di un cane può contare molto.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Nell’articolo odierno ProiezionidiBorsa si occupa di descrivere alcune tra le razze più belle. Dunque, scopriamo insieme perché lasciano di stucco queste 5 razze di cani considerate le più eleganti e raffinate al Mondo.

Alcune sono poco conosciute e rare, mentre altre sono molto conosciute. Sorprendentemente, potremmo anche scoprire che il nostro amico a quattro zampe appartiene proprio a questo elenco. Se siete in cerca di una razza speciale ecco le razze canine più strane e rare del mondo per avere un cucciolo molto particolare.

Lasciano di stucco queste 5 razze di cani considerate le più eleganti e raffinate al Mondo

Il cane perfetto non esiste, però con le razze che descriveremo di seguito non è difficile pensarlo. Eleganti, snelli, dal pelo lucente. Ogni cane può essere bellissimo, ma queste 5 razze sono l’emblema di signorilità.

Iniziamo dal più piccolo. Si chiama Papillon ed è conosciuto per le sue fantastiche orecchie pelose che lo fanno assomigliare alle ali di una farfalla. Nell’Ottocento questo cane era il prescelto della nobiltà per il suo portamento e la sua taglia da borsetta. Il Papillon ha anche un carattere stupendo, gioviale, affettuoso ed estroverso.

Continuiamo con le piccole taglie e parliamo del Pomerania. Questa razza della famiglia dei volpini è una nuvola di vivacità. Il suo pelo cotonato dai colori chiari ne accresce la bellezza. Mentre il carattere fiero e allegro lo rende perfetto per chi cerca un cane pieno di grazia.

Passando alle razze di taglia grande, spicca per eleganza un cane molto diffuso negli anni ’50. Parliamo del Pastore Belga Groenendael che affascina col suo lungo pelo nero lucido. Questo pastore di taglia media sfoggia un corpo robusto con stile e finezza. Ha un carattere amabile, specialmente in famiglia, sulla quale vigila con attenzione. È conosciuto per il suo coraggio e l’intelligenza al di sopra di altre razze.

La prossima razza appartiene alla famiglia dei bracchi da caccia. È il maestoso Weimaraner dal colore grigio perla e il magnifico portamento. Essendo un cane da caccia possiede velocità, energia e una grande velocità. Per questo si adatta alle persone dinamiche.

Per finire, ma bisognerebbe fare un articolo a parte, il Levriero. Le varietà appartenenti a questa razza si distinguono tutte per la figura longilinea e raffinata. Impossibile non innamorarsi del Saluki o del Borzoi col loro pelo fluente e il carattere docile. I levrieri sono cani tutti da scoprire.