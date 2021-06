L’estate sta arrivando ma la voglia di focaccia non passa mai. Nonostante il caldo, è uno dei piatti più amati dagli italiani ed oggi vogliamo suggerire una particolare versione delle focaccine molto golosa. Possiamo servirle come aperitivo ma anche come piatto principale per una cena tra amici. Dunque, lasciamoci travolgere dall’incredibile sapore di queste morbide focaccine sfiziose ed invitanti alle quali non sapremo resistere.

Ingredienti per l’impasto

a) 300 gr di farina manitoba;

b) 150 ml di acqua;

c) 25 ml di olio evo;

d) 1 bustina di lievito per salati;

e) 1 cucchiaino di sale.

Ingredienti per condire

a) 2 zucchine;

b) 200 gr di speck;

c) 200 gr di scamorza;

d) 10 gr di olio evo.

Preparare l’impasto

Per iniziare mettiamo in una ciotola la farina, il sale, l’olio e lavoriamo con le mani l’impasto. Continuiamo a farlo aggiungendo l’acqua poco alla volta: in questo modo non si creeranno grumi. A questo punto uniamo il lievito in polvere e continuiamo a lavorare l’impasto fino a che raggiungerà la giusta consistenza: elastica e morbida. Facciamo riposare l’impasto coperto per circa 1 ora. Nel frattempo, laviamo le zucchine e tagliamole a rondelle, tagliamo la scamorza e lo speck e mettiamo tutto in una boule.

Far cuocere le focaccine

Intanto, facciamo preriscaldare il forno a 180 gradi in modalità statica e prepariamo una leccarda foderata da carta forno. Prendiamo l’impasto e ricaviamo delle palline. Lavoriamole con le dita cercando di conferire loro una forma tonda. Ungiamo la carta forno con dell’olio e adagiamo sopra le nostre focaccine. Creiamo delle piccole fossette con le dita e con un pennellino ungiamo le focaccine. Condiamole con il composto di zucchine, speck e scamorza e, quando il forno sarà ben caldo, inforniamo le focacce. Facciamole cuocere per circa 25 minuti e quando saranno ben dorate su tutta la loro superficie e sulla base potranno essere sfornate.

Consiglio

Lasciamoci travolgere dall’incredibile sapore di queste morbide focaccine sfiziose ed invitanti alle quali non sapremo resistere. Nella ricetta indichiamo la scamorza classica come condimento, perché quella affumicata insieme allo speck potrebbero rendere le focacce troppo saporite. In ogni caso, niente ci vieta di sostituire la scamorza da noi scelta con un altro latticino che preferiamo.

Approfondimento

Come preparare velocemente una morbida focaccia ripiena in padella.