Oggi andiamo in Polonia, cercando di realizzare un dolce tipico di questo Paese, cosparso di zucchero a velo e ripieno di una crema da leccarsi i baffi. Stiamo parlando della torta karpatka, una vera e propria delizia per il palato di cui oggi vogliamo consigliare la ricetta.

Dunque, lasciamoci travolgere dall’incredibile gusto di questo dessert poco conosciuto ma facilissimo da preparare in casa!

Ecco tutti gli ingredienti che ci serviranno per preparare la karpatka, una torta polacca ricca di gusto

Per realizzare una karpatka con i fiocchi, dovremo procurarci:

a) 120 ml di acqua;

b) 100 gr di farina;

c) 70 gr di burro;

d) 5 uova;

e) 5 gr di lievito in polvere;

f) sale fino;

g) 40 gr di amido di mais;

h) 500 ml di latte;

i) 150 gr di zucchero a velo;

l) 10 gr di zucchero vanigliato.

E ora che abbiamo tutto ciò che ci serve, vediamo i passaggi da seguire per preparare il dolce.

Come realizzare questa buonissima torta

Prendiamo lievito e farina e mettiamoli in una ciotola, mescolandoli per preparare il dolce. Intanto, mettiamo dell’acqua a bollire in una pentola e, al suo interno, lasciamo sciogliere il burro, aggiungendo un pizzico di sale. Versiamo poi anche la farina mescolata al lievito e aspettiamo che si addensi. Infine, nella pentola, mettiamo anche 3 uova sgusciate, ma solo dopo aver spento il fuoco.

Ora copriamo 2 stampi di forma circolare con dell’alluminio e dividiamo il composto che abbiamo appena realizzato su questi due stampi. Facciamo cuocere il tutto per mezz’ora a 200° in forno. Quando vedremo che il nostro dolce sarà cotto, lasciamolo raffreddare.

Ora dedichiamoci alla crema del dolce. Sbattiamo 2 uova con il sale e lo zucchero a velo. Nel frattempo, mettiamo a cuocere lo zucchero vanigliato con il latte e l’amido di mais in un pentolino. Quando il latte inizierà a bollire, versiamo il composto di uova e zucchero e continuiamo a mescolare. Quando il tutto sarà abbastanza denso, versiamo la crema sui due impasti, coprendoli con dello zucchero a velo. E ora, lasciamoci travolgere dall’incredibile gusto di questo dessert poco conosciuto ma facilissimo da preparare in casa! Nessuno ne rimarrà deluso!

