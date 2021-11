“Stasera cucino io”, esordisce il marito, desideroso di stupire la famiglia con il suo tocco di classe ai fornelli. Senza nulla togliere ai maschietti, cioè alla nostra categoria, spesso però finiamo in qualche ricetta trappola, deludendo le aspettative. Questo, perché generalmente, proprio noi maschietti, o siamo appassionati di cucina, o non siamo propriamente dei Ronaldo dei fornelli. Lasciamoci letteralmente conquistare da questo insolito ma delizioso contorno di spinaci stracolmo di nutrienti. Se siamo al lavoro, in pausa pranzo, o caffè, ecco la ricetta giusta da proporre ai nostri familiari, unendo sapore e benessere. Porteremo infatti in tavola una delle verdure più salutari in assoluto, cioè gli spinaci, ma cucinati in un modo completamente diverso.

Come deliziare il palato senza perdere di vista il benessere

La busta degli spinaci già pronti è uno dei modi più semplici e sbrigativi di portare in tavola qualcosa comunque di sostanza. Con una bella spolverata di parmigiano reggiano e il nostro piatto è già pronto. Soprattutto parliamo di un contorno che piace molto ai bambini e che non solo per loro è decisamente nutriente.

Serviranno questi ingredienti per una ricetta per quattro persone:

un chilogrammo circa di spinaci;

quattro uova;

60 grammi di formaggio grattugiato;

mezza cipolla saporita;

un bicchiere di latte;

uno spicchio d’aglio;

un limone;

30 grammi di pinoli;

noce moscata;

sale e pepe.

Come preparare i nostri spinaci ai pinoli e limone

Potrebbe davvero sembrare un azzardo inserire il limone in questa ricetta, eppure il risultato non deluderà. Questa la procedura per preparare i nostri spinaci:

se utilizziamo spinaci freschi, puliamoli per bene e cuociamoli in acqua salata per qualche minuto. Se utilizziamo invece quelli già pronti, scottiamoli appena;

prepariamo il soffritto con il burro, lo spicchio d’aglio e la cipolla tagliata più sottile che possiamo;

grattugiamo la scorza del limone e uniamola al soffritto assieme agli spinaci;

nel frattempo, prendiamo una pirofila, imburriamola e inseriamo gli spinaci cotti e rosolati;

prendiamo una terrina e iniziamo a sbattere le uova, assieme al latte, al sale, al formaggio grattugiato, al pepe e alla noce moscata. Una volta amalgamato il tutto per bene, versiamo nella pirofila assieme agli spinaci;

non ci siamo assolutamente dimenticati dei pinoli che serviranno da decorazione nella parte superiore dei nostri spinaci;

inforniamo per un quarto d’ora circa a 180 °.

