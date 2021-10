L’autunno è una stagione molto generosa per quanto riguarda i prodotti della terra. Ma la regina indiscussa, soprattutto del mese di ottobre, è sicuramente la zucca.

Questo ortaggio, oltre ad essere versatile in cucina e tanto saporito, possiede anche delle proprietà davvero benefiche per la salute.

Infatti, è un concentrato di vitamine antiossidanti, che sarebbero in grado di rafforzare il sistema immunitario e favorire la salute cardiovascolare.

Inoltre, grazie alla presenza di calcio, fosforo e magnesio, la zucca sarebbe anche un alleato della salute delle ossa. Infine, la zucca contiene anche la melatonina, molecola notoriamente famosa perché concilia il sonno.

Per questi motivi, quindi, la zucca dovrebbe essere un ingrediente imprescindibile delle nostre ricette autunnali. Infatti, sarà protagonista anche di questa spettacolare e gustosissima variante del tiramisù.

Lasciamoci ispirare dall’autunno con questo delizioso tiramisù pronto in 20 minuti che sta spopolando

Ingredienti necessari:

mezzo chilo di zucca;

65 millilitri di latte;

100 grammi di zucchero (meglio se di canna);

300 grammi di savoiardi;

250 grammi di panna fresca liquida;

45 g zucchero semolato per la panna;

250 grammi di mascarpone.

Procedimento:

Innanzitutto laviamo la nostra zucca, dividiamola in più parti e priviamola della buccia. Una volta finito, possiamo ridurla in cubetti di 1 o 2 centimetri.

A questo punto, inseriamoli in una padella, aggiungendo il latte, e diamo una prima mescolata. Dopo un paio di minuti, possiamo aggiungere lo zucchero.

A fiamma piuttosto bassa, lasciamo appassire la zucca per almeno 15 minuti, fin quando non sarà talmente morbida da sfaldarsi.

Raggiunta la consistenza desiderata, trasferiamo il nostro composto in una ciotola, senza aggiungere troppo liquido. In seguito, con un frullatore a immersione, riduciamo il tutto in una purea.

A questa andrà poi aggiunto il mascarpone e la panna precedentemente montata con lo zucchero.

Una volta mescolati per bene tutti gli ingredienti, possiamo spalmare con una spatola la crema sul fondo di una pirofila.

Dopo, immergiamo per 2 secondi i savoiardi nel nostro caffè tiepido e poi adagiamoli sulla crema, come accade per il tiramisù originale.

Procediamo così, alternando i due componenti, fino ad arrivare all’ultimo strato di crema di zucca. Infine spolveriamo un po’ di cacao amaro in polvere e lasciamo in frigorifero per un paio di ore.

Quindi, lasciamoci ispirare dall’autunno con questo delizioso tiramisù pronto ion 20 minuti che sta spopolando anche in TV e che renderà felici grandi e piccini.

