Vacanze di Natale, tempo perfetto per dedicarsi alla cucina. In questo periodo ci sono poi dei piatti tipici italiani, come le lasagne, invidiati in tutto il mondo. Lasciamoci conquistare dalle lasagne con pancetta affumicata e funghi per un primo stagionale strepitoso, che ci lascerà a lungo il sapore di questo piatto. La ricetta originale prevede l’utilizzo delle classiche lasagne bianche, ma volendo, possiamo optare per la versione con quelle verdi. Il risultato è sempre assicurato. La cottura di questo piatto lascerà un profumo squisito per tutta la casa. Consigliamo ovviamente l’utilizzo di funghi freschi, magari con la predominanza dei porcini.

Gli ingredienti per 5/6 persone

Consigliamo gli ingredienti per una pirofila tradizionale da 5 persone abbondanti, ma consideriamo che le lasagne sono strepitose scaldate anche il giorno successivo. Quindi non disdegniamo di aumentare le quantità a nostro piacimento e garantirci un pò di scorta:

400 grammi di sfoglia all’uovo specifica per lasagne;

mezzo chilo di funghi misti;

350 grammi di pancetta affumicata, meglio se a cubetti;

parmigiano o padano;

aglio, prezzemolo e sale;

un litro abbondante di latte;

120 grammi di farina 00;

110 grammi di burro;



La preparazione

Lasciamoci conquistare dalle lasagne con pancetta affumicata e funghi per un primo stagionale strepitoso, seguendo la ricetta:

iniziamo con il soffritto di aglio e olio in una padella, nella quale aggiungeremo poi i funghi, il prezzemolo e il sale, stando però attenti, soprattutto se usiamo i porcini, a non coprirne il gusto;

continuando a mescolare, inseriamo i cubetti di pancetta, lasciando rosolare a fuoco vivace, ma mescolando per evitare che, soprattutto i funghi, si attacchino. Se di nostro gradimento, versiamo un goccio di vino bianco, secco, che darà del retrogusto;

prendiamo un pentolino e prepariamo la besciamella, sciogliendo assieme il burro, la farina e il latte, mescolando continuamente, per non formare grumi. Terminiamo solamente quando il composto si è addensato;

a questo punto, prendendo la pirofila, facciamo la base con un pò di besciamella e adagiamo il primo strato di sfoglia, ricoprendolo subito con la besciamella stessa. Facciamo in modo di distribuirla bene anche sui bordi;

iniziamo a farcire gli strati con i funghi e la pancetta, ma anche spolverando col formaggio grattugiato. Procediamo fino all’esaurimento di tutti i nostri ingredienti, ricordandoci che l’ultimo strato deve avere comunque la presenza della besciamella e il formaggio grattugiato;

cuociamo in forno a 180 ° per mezz’ora circa, controllando comunque la cottura interna e quella esterna.

