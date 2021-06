Le orchidee sono tra le piante da fiore più amate e diffuse nelle nostre case. Ne esistono diversi tipi ma in genere quelle che coltiviamo in casa sono le Phalaenopsis. Il nostro obiettivo oggi è quello di fare conoscere un particolare tipo di orchidea rara e bellissima, ma di semplice coltivazione. Lasciamoci conquistare da questa orchidea dai fiori grandi e variopinti che pochi conoscono. Scopriamo di quale orchidea stiamo parlando e vediamo come coltivarla al meglio.

Orchidea Pleione

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Questo particolare tipo di orchidea è originaria della Cina e del Nepal. Sono piante bulbose considerate perfette per la coltivazione in giardino e sono molto resistenti rispetto ad altre orchidee. Infatti, esse crescono allo stato selvatico ma, nonostante ciò, si adattano bene anche alla vita in vaso. I fiori di questa orchidea sono di dimensioni grandi. I colori possono andare dal viola al giallo fino ad arrivare al rosa ma sempre su sfondo bianco. È molto semplice coltivarle e proprio per questo motivo si sono diffuse molto in fretta anche in Europa, Australia e Giappone. Vediamo insieme come possiamo coltivarle nel modo migliore per garantire fiori abbondanti e bellissimi.

Lasciamoci conquistare da questa orchidea dai fiori grandi e variopinti che pochi conoscono

Come dicevamo, questa pianta ha poche pretese ed è davvero facile coltivarla. In primavera, ovvero nel periodo vegetativo, questa orchidea non ha bisogno di molta acqua. Dobbiamo prestare molta attenzione ai ristagni idrici che potrebbero fare marcire le radici nuove. Quando queste si sono ben sviluppate possiamo aumentare la frequenza delle annaffiature a una ogni 4 giorni. Ricordiamoci di darle del fertilizzante una volta alla settimana. Continuiamo così fino alla fine dell’estate e nei periodi più freddi sarà sufficiente bagnarle ogni 15 giorni. Per quanto riguarda il terreno, se la facciamo crescere in giardino sarà perfetto un terriccio universale ma ben drenato. Possiamo usare della pietra pomice o della corteccia come materiale. Se scegliamo di metterla in vaso usiamo lo stesso tipo di terriccio e di sostanza drenante.

Per quanto riguarda l’esposizione, l’orchidea Pleione gradisce una posizione luminosa ma ombreggiata. Infatti, se lasciata sotto il sole nei periodi più caldi le foglie finirebbero per bruciarsi. L’unica cautela da seguire se scegliamo di farla crescere in vaso è quella di destinargliene uno che dia spazio sufficiente alle sue radici.

Approfondimento

Le tre specie di orchidee più rare e belle da tenere in casa per stupire tutti