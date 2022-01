I legumi come le lenticchie sono un alimento saziante dall’alto potere nutritivo, con cui possiamo sbizzarrirci in cucina. Si trovano alla perfezione in primi, secondi e pure contorni, basta saperli abbinare.

Infatti, non tutti gli alimenti sarebbero consigliati accostati ai nostri legumi. Alcuni sarebbero da evitare, perché non aggiungono nulla di più al sapore del piatto e anzi, potrebbero causarci problemi digestivi. Vediamo allora come sfruttare i nostri legumi ai fornelli per dare vita a ricette sane e più gustose che mai.

Gli alimenti sconsigliati e quelli proposti

Che siano freschi, secchi o in scatola, i legumi danno il meglio di sé nel piatto con alimenti specifici. Al contrario, in altre pietanze darebbero poca sostanza in più. Infatti, lasciamo stare carne e pesce, entrambi poco adatti da mangiare coi legumi.

Allo stesso modo cerchiamo di evitare anche formaggi e uova. In generale, si sconsiglierebbe di mangiare i legumi con la maggior parte dei cibi contenenti proteine animali, che potrebbero causarci addirittura problemi di digestione.

Al contrario, potremmo dare via libera ad altri tipi di cibi, su tutti pasta, riso e cereali integrali. Con questi ultimi, secondo gli studi, si formerebbe poi una coppia dai benefici straordinari per la salute. Bene anche l’accostamento alle verdure, che danno quel sapore in più al piatto che cercavamo in cucina con cui fare il pieno di fibre.

Lasciamo stare carne e pesce, ecco come abbinare correttamente i legumi per realizzare piatti leggeri e gustosi che ci salveranno la cena

Ora che abbiamo illustrato in modo generico i modi in cui mangiare i legumi, vediamo più nello specifico qualche idea prelibata per utilizzarli.

Con le lenticchie possiamo realizzare una zuppa fumante come rimedio al freddo invernale. Aggiungiamo dei crostini, qualche cucchiaio di salsa di pomodoro e una spolverata di peperoncino per impreziosire la ricetta.

In alternativa, possiamo allettare le papille gustative con un delizioso purè di lenticchie, aromatizzato con qualche fogliolina di alloro e rosmarino. Ottimi anche gli abbinamenti con le spezie come curry, paprika, zenzero e curcuma.

Se amiamo i fagioli, invece, dovremmo sapere che si trovano alla grande insieme alla scarola e alle cozze. Fave e cicoria sono un altro piatto vincente, così come lenticchie e spinaci. Infine, i ceci dopo l’ammollo potrebbero trovarsi benone con i crostacei come i gamberi. Insomma, basta seguire queste poche regole e sbizzarrirsi un po’ in cucina per preparare un piatto buono e genuino da leccarsi i baffi.