Vestirsi durante una stagione fredda come l’inverno non è esattamente un gioco da ragazzi. Per quanto, infatti, possa sembrare un discorso banale, spesso le basse temperature mettono davvero a dura prova il nostro outfit. Questo perché dobbiamo coprirci il più possibile, cercando di restare al caldo e, soprattutto, di non ammalarci. Al tempo stesso, però, girare per strada con maglioni pesantissimi e giubbotti ingombranti può diventare stancante e pesante. Ma ci sono alcuni capi di abbigliamento che ci terranno comunque al caldo e non ci faranno soffrire le basse temperature così temute. E, soprattutto, stiamo parlando di capi super alla moda che renderanno il nostro stile raffinato e chic.

Lasciamo nell’armadio piumino e giubbotti e lanciamoci su questo elegantissimo cappotto che ci renderà scintillanti

Ci sono tantissimi tipi di cappotti. E proprio per questo motivo, non dovremmo buttarci sempre sul solito piumino che crediamo possa scaldarci. Infatti, le opzioni sono molteplici e interessanti. E dovremmo vagliarle tutte prima di prendere una decisione netta e sicura. Per esempio, già in questo nostro precedente articolo, avevamo consigliato un cappotto bellissimo che andrà super di moda nel 2022 e che non ci farà sentire il freddo. Oppure, in un altro articolo ancora, avevamo consigliato anche come indossare un cappottino rimanendo al caldo, ma dando quel tocco in più al nostro stile sembrando anche più slanciati. Oggi continuiamo la nostra lista di capi di abbigliamento e ne vediamo uno davvero interessante.

Ecco il modello che andrà davvero in voga nel 2022 e che tutti ameremo alla follia

Oggi presentiamo un cappotto davvero in voga e piuttosto recente. Particolare, elegante e raffinato, sicuramente catturerà la nostra attenzione. Il modello, infatti, non è così comune e renderà il nostro stile ricercato e originale. Stiamo parlando del cappotto lungo fino alle caviglie con lo spacco. Attenzione, però. Non ci stiamo riferendo al classico spacco sulla gamba. In questo caso, stiamo descrivendo un cappotto che presenta uno spacco che va dall’altezza del collo fino alle caviglie. Questo modello è così particolare che il nostro outfit ne gioverà di sicuro. Ovviamente, per indossarlo senza sentire il freddo, scegliamone uno che sia fatto di lana. Inoltre, ricordiamoci di vestirci con diversi strati, così da poterci coprire rimanendo comunque super chic. Perciò, lasciamo nell’armadio piumino e giubbotti e lanciamoci su questo elegantissimo cappotto che ci renderà scintillanti. La nostra immagine ne gioverà tantissimo e noi ci sentiremo più sicuri e alla moda che mai.

