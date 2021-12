La scelta di adottare e accogliere un cane nella propria casa deve essere ragionata e ponderata. Infatti, sappiamo bene quanto un amico a quattro zampe possa donare amore e gioia. Ma siamo anche consapevoli che avere un amico peloso nel proprio appartamento comporta degli obblighi e delle responsabilità. E tra questi, troviamo anche quello di accettare il suo odore, che a volte può essere pungente. Questo problema, però, spinge moltissime persone a non accogliere nella propria famiglia Fido. E questo è davvero un peccato, considerando soprattutto quanta gioia può portare un piccolo amico a quattro zampe.

Lascia tutti di stucco questa razza di cane tra le più eleganti che è docile e non puzza mai

In questo caso, per ovviare al problema, potremmo consultare alcune razze che emanano un odore molto più leggero rispetto ad altre. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, ne avevamo già indicata una che potrebbe salvare la situazione. E oggi vogliamo evidenziarne un’altra, che tra l’altro è di una bellezza incredibile. Infatti, lascia tutti di stucco questa razza di cane tra le più eleganti che è docile e non puzza mai. Stiamo parlando del Samoiedo, che è davvero un cane dalle mille qualità. Già in questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo evidenziato alcune caratteristiche di questo cane raffinatissimo. Ma di certo ce ne sono altre che potrebbero interessare tantissimi di noi.

Il Samoiedo, infatti, è un elemento talmente positivo per una famiglia che sembra che i suoi aspetti migliori non finiscano mai. E tra questi, ce n’è uno in particolare importantissimo da sottolineare, perché risolverebbe un problema che tanti hanno e che impedisce a molti di prendere un Fido in casa: la puzza.

Il Samoiedo, una razza perfetta per la nostra casa impossibile da non amare e coccolare

Sono tantissime le persone, infatti, che non riescono proprio a sopportare un odore poco piacevole nel proprio appartamento. Ma sappiamo bene che prendere un cane significa anche mettere in conto la possibilità di avere olezzi poco piacevoli nelle stanze, di tanto in tanto. Bene, in questo caso, questa situazione potrebbe essere archiviata. Il Samoiedo, infatti, tra i vari aspetti positivi, ha anche quello di essere un cane quasi inodore. Ovviamente si tratta sempre di un essere vivente, quindi è normale che avrà un proprio odore. Ma non si tratta di uno di quelli pungenti che, appunto, portano molti a prendere la decisione di non adottare un amico a quattro zampe.

