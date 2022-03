Spesso tendiamo a pensare che si possano ottenere piatti gustosi soltanto attraverso l’utilizzo di ingredienti grassi e pesanti. Allo stesso modo, è credenza comune pensare che la pasta possa essere cremosa e avvolgente solo usando burro, panna, olio e addensanti vari.

In entrambi i casi, le credenze sono sbagliate e la ricetta che proponiamo oggi ne è la prova lampante. Con l’utilizzo di soli 2 ingredienti realizzeremo un primo piatto elegante ma di grande effetto. Tanto è vero che lasceremo tutti a bocca aperta con questa ricetta leggera ma di grande gusto.

Ingredienti e preparazione

Se siamo di quelle persone che adorano il gusto fresco del limone, questa è la pasta che fa al caso nostro. Tutto quello che ci servirà sarà:

acqua;

limone non trattato;

provolone del monaco;

linguine.

La preparazione parte dalla realizzazione di un’acqua aromatica al limone che otterremo da limoni non trattati, dunque con buccia commestibile.

Con l’aiuto di un pelapatate separiamo la buccia del limone dalla polpa, eliminando in seguito la parte bianca che altrimenti risulterebbe amara. Fatto questo, mettiamo le bucce di limone a macerare in un litro d’acqua per una notte in modo tale che rilasci tutta la sua freschezza. In questo modo otterremo una gustosissima acqua aromatica al limone.

Ottenuta l’acqua aromatica possiamo procedere con la preparazione della pasta.

Lasceremo tutti a bocca aperta con questa pasta economica e cremosa senza burro, panna e olio

Mettiamo a lessare le linguine in abbondante acqua salata che lasceremo cuocere per metà del tempo indicato in confezione. Mentre la pasta raggiunge il giusto tempo di cottura grattugiamo il delizioso provolone e mettiamo da parte.

Quando la pasta sarà a metà del tempo, termineremo la sua cottura in padella aggiungendo gradualmente l’acqua di limone come se fosse il brodo per un risotto. Tant’è che questa tecnica, che spesso riportiamo sulle nostre pagine, si chiama risottatura e consente di avere una pasta incredibilmente cremosa senza aggiunta di grassi ulteriori.

Portiamo a cottura la pasta in padella aggiungendo l’acqua di limone e continuando a mescolare per fare in modo che le linguine assorbano il condimento tirando fuori amido.

Quando la pasta sarà cotta, sarà un vero piacere vederla lucida e cremosa e giunti a questo punto togliamo tutto dal fuco. Aggiungiamo il provolone grattugiato, una macinata di pepe e mescoliamo il tutto per poi servire ben caldo.

Lettura consigliata

