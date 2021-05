Nei nostri momenti di pausa amiamo avere degli ospiti in casa. Che siano parenti, amici o persone di passaggio, siamo sempre pronti a dimostrarci degli ottimi padroni di casa.

In pochi minuti offriamo loro bevande fresche e gustosi spuntini, o addirittura invitanti aperitivi.

Quando però, ci troviamo impreparati, possiamo sempre ricorrere ad un pratico e veloce caffè. Saremo sicuri di offrire al nostro ospite una piacevole pausa dalla vita.

Ma siamo sicuri di servire un caffè davvero buono? Possiamo fare qualcosa per esaltare maggiormente il suo aroma e gusto?

Questo articolo ci svelerà un segreto di cui faremo sempre tesoro. Scopriamolo insieme.

Lasceremo tutti a bocca aperta con il nostro caffè unico e gustoso grazie a questo semplice trucchetto a costo zero

Abbiamo appena fatto accomodare i nostri invitati e ci apprestiamo a preparare il nostro caffè.

Cerchiamo la nostra moka preferita e adatta al numero di nostri ospiti, prendiamo il caffè della torrefazione da noi più apprezzata e iniziamo. Riempiamo il bollitore della nostra caffettiera con la giusta quantità d’acqua e adagiamo il caffè sul filtro.

A questo punto procederemo chiudendo tutto con cura e mettendo la caffettiera sul fuoco. Per adesso sono tutte classiche mosse che facciamo normalmente, ma non temiamo, stiamo per svelare un segreto sconvolgente.

Infatti, quando il caffè sarà salito nell’apposito raccoglitore, ci basterà semplicemente girare il tutto grazie all’aiuto di un cucchiaino.

Lasceremo tutti a bocca aperta con il nostro caffè unico e gustoso grazie a questo semplice trucchetto a costo zero. Infatti, il caffè ben mescolato acquisterà un gusto migliore ed una struttura più intensa.

Ricordiamoci di mescolarlo appena la moka avrà finito di estrarre il caffè. Così esalteremo maggiormente il suo aroma.

Se vogliamo esaltare al meglio il suo sapore

Quando serviamo il nostro caffè, dopo averlo accuratamente rigirato nella parte superiore della nostra moka, sarà importante scegliere la giusta tazzina.

Per apprezzare al meglio l’aroma del nostro caffè sarà bene servirlo in una tazzina o bicchiere di vetro. Il calore si uniformerà al meglio ed il nostro caffè acquisterà un sapore migliore. Inoltre, potremmo aggiungere un pochino di zucchero direttamente nel filtro della moka assieme al nostro caffè per renderlo ancora più delizioso. Ma ricordiamoci sempre di lavare successivamente la moka con aceto, acqua e sale per rimuovere ogni traccia di calcare ed impurità.

Adesso conosciamo tutti i segreti per rendere il nostro caffè unico ed indimenticabile. I nostri ospiti non smetteranno più di parlarne e tutti vorranno assaggiare il nostro meraviglioso caffè.

