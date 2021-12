Le feste natalizie stanno arrivando e in molti di noi stanno cercando ricette da proporre nei vari cenoni.

Se da un lato non possiamo rinunciare ai grandi classici, come panettoni, lenticchie e bollicine, è bene sperimentare nuove ricette. Quando si parla di dolci tutti noi pensiamo ai classici dolci natalizi, dagli struffoli al torrone e ai pandori con lo zabaione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi, però, vogliamo proporre un dolce classico della tradizione, preparato in una maniera che lo rende davvero speciale. Infatti, lascerà tutti a bocca aperta il tiramisù in questa inedita variante natalizia. Vediamo cosa lo rende tanto speciale.

Una ricetta perfetta resa ancora più buona

Se pensiamo a un dolce perfetto nella sua forma e consistenza è difficile non pensare al tiramisù. Questo dessert tipicamente italiano è amato da tutti quanti ed è davvero semplicissimo da preparare. Se desideriamo, poi, possiamo apportare piccole modifiche per renderlo ancora più speciale.

Quando pensiamo a un tiramisù perfetto per le feste, a molti ne viene in mente uno a forma di albero di Natale oppure a degli ingredienti tipicamente invernali come le castagne.

Oggi vogliamo spingerci più in là e proporre una decorazione inedita, che rende questo dolce semplicemente perfetto per la tavola delle feste.

Tutto ciò di cui avremo bisogno sono i classici ingredienti: mascarpone, cacao, uova, zucchero e savoiardi e in più i glitter commestibili.

Dovremo iniziare preparando il tiramisù classico: per farlo possiamo seguire questa ricetta.

Lascerà tutti a bocca aperta il tiramisù in questa inedita variante natalizia

Dopo aver riposto il dolce in frigo per un paio d’ore, possiamo procedere alla decorazione che renderà il nostro piatto speciale e natalizio.

Per farlo avremo bisogno di un ingrediente speciale, come abbiamo visto, ossia i glitter commestibili, che troviamo al supermercato o sui siti specializzati in cake design. Possiamo usarli dorati, verdi o rossi, in modo da restare a tema feste natalizie.

In una ciotola mischiamo i glitter assieme al cacao amaro in modo da creare una polvere uniforme. Ora, aiutandoci con un cucchiaio, possiamo spolverare la superficie del dolce con il nostro mix. Se vogliamo creare un effetto ancora più strabiliante, possiamo creare delle decorazioni con glitter di diversi colori.

L’effetto sarà assolutamente incredibile, il nostro tiramisù sarà letteralmente brillantinato e lascerà tutti gli invitati a bocca aperta. Per i più scettici sottolineiamo che i glitter alimentari non hanno un sapore particolare e non cambieranno il gusto del nostro dessert.

Approfondimento

Soffice come la neve fresca questo irresistibile tiramisù invernale che in pochi hanno assaggiato.