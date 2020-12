Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’avvento del vegetarianismo e del veganismo ha cambiato di molto la cucina mondiale. Ora le persone sono più attente a quello che mangiano e a come mangiarlo. Ci sono moltissime varianti della carne che ricordano la carne vera e ci sono preparazioni che si sono adattate per venire incontro ai bisogni dei commensali.

Le lasagnette vegetariane, perfette per tutti gli ospiti, sono un primo piatto ricco sia di gusto che di sostanza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La presenza delle verdure fresche dona al piatto una nota molto “familiare” e conquista tutti coloro che mangiano questo piatto.

Le lasagnette vegetariane sono una di quelle ricette che si replicheranno nei pranzi della domenica, per quanto sono buone e facili da eseguire.

Vediamo come farle assieme.

Ingredienti

250 gr di sfoglia pronta per lasagna;

4 cucchiai di olio d’oliva;

1 porro;

1 peperone;

2 zucchine;

1 carota;

1 gambo di sedano;

100 gr di piselli;

100 gr di spinaci;

2 cucchiai di farina;

300 ml di brodo vegetale;

parmigiano;

1 spicchio d’aglio;

sale e pepe.

Lasagnette vegetariane, perfette per tutti gli ospiti

Pulire tutte le verdure e ridurle a cubetti. Lessare i pisellini per circa 10 minuti. Far dorare in una padella il mezzo spicchio d’aglio con dell’olio e poi rimuoverlo.

Far saltare le verdure crude nella padella dove si trova l’olio e far cuocere il tutto a fuoco medio per circa una ventina di minuti, stando attenti a rimescolare il tutto spesso. Unire quindi i pisellini e continuare la cottura per circa 10 minuti.

Salare, pepare il tutto, mettere la farina e unire quindi il brodo bollente. Lasciar amalgamare il tutto a fuoco basso.

Lessare la pasta delle lasagne in abbondante acqua salata. Prendere uno stampo da forno e disporvi le strisce di lasagna precedentemente scolata. Formare i vari strati della lasagna alternando il composto di verdure alla pasta della lasagna.

Cospargere infine col parmigiano e infornare a 180° in modalità statica per circa 10 minuti.

Impiattare e servire le nostre lasagnette ben calde.