Il pranzo di Natale non può essere come tutti gli altri, per cui ci vuole un primo piatto che sia all’altezza della ricorrenza. In quest’articolo illustriamo una lasagna vegetariana invernale perfetta per il pranzo di Natale di chi non vuole o non può mangiare carne. Oltretutto si viene dal Cenone del 24 in cui, probabilmente, oltre a mangiare bene si sono già consumate diverse portate di pesce. Quindi con questo piatto si cerca di unire la bontà con una certa leggerezza. Procediamo.

Passiamo a fare la spesa

Ingredienti (per circa 6-8 porzioni):

a) 750 gr di sfoglia di lasagna (già pronta);

b) 500 gr di zucca,

c) 350 gr di funghi (porcini o champignon);

d) 250 g di parmigiano affumicato;

e) 200 g di scamorza affumicata (facoltativa);

f) 1,5 l di latte;

g) 150 gr di farina;

h) 150 gr di burro;

i) 1 scalogno e 1 spicchio d’aglio;

l) rosmarino, noce moscata, sale, olio e pepe q.b.

Prepariamo zucca e funghi

In una padella scaldiamo dello scalogno, versiamo la zucca a dadini, aggiungiamo il rosmarino e facciamo rosolare. Aggiungiamo un bicchiere di acqua e aggiustiamo di sale e pepe; facciamo cuocere per 10 minuti. Trascorso questo tempo di cottura, preleviamo i 2/3 di zucca e frulliamoli in un mixer.

In un’altra padella versiamo olio e aglio, poi i funghi ben puliti e facciamoli cuocere per 10 minuti circa.

È il momento della besciamella

Prendiamo due pentolini: in uno mettiamo il latte a riscaldare (senza portare a ebollizione). In un altro pentolino mettiamo il burro (a temperatura ambiente) e la farina, mescolando con una frusta per evitare i grumi. A questo punto iniziamo ad inglobare, poco alla volta, anche il latte riscaldato.

Questo passaggio lo accompagneremo in continuazione con movimenti regolari della frusta. Procediamo così fino ad inglobare tutto il latte. Aggiungiamo anche un pizzico di sale e la noce moscata e, continuando a girare, aspettiamo che la besciamella diventi vellutata.

Iniziamo a comporre la lasagna vegetariana invernale perfetta per il pranzo di Natale di chi non vuole o non può mangiare carne

Uniamo, alla besciamella, la purea di zucca. Ungiamo una pirofila capiente ed iniziamo la sequenza delle operazioni che andremo poi a ripetere. Un primo leggero strato di besciamella e purea di zucca, poi primo strato di sfoglia. Quest’ultima la potremo anche sbollentare immergendola brevemente in dell’acqua calda (magari in un pentola posta accanto al nostro tavolo da lavoro).

A seguire mettiamo un altro strato di besciamella su quello della sfoglia. Versiamo il parmigiano, i funghi, i cubetti di zucca e se gradiamo anche uno strato di scamorza affumicata a dadini.

Procediamo così fino a quando non termineremo gli ingredienti. Chiuderemo la lasagna una spolverata di parmigiano.

Ora riponiamo la teglia in un forno preriscaldato, per circa 25 minuti a 180° gradi.

Ecco pronta la nostra lasagna vegetariana invernale perfetta per il pranzo di Natale di chi non vuole o non può mangiare carne.

