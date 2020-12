Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La lasagna è un must della cucina emiliana che la domenica popola le nostre tavole. Ma in altre parti d’Italia esistono delle varianti stuzzicanti alla ricetta tradizionale bolognese.

Oggi ProiezionidiBorsa propone una lasagna croccante di pane carasau con pesto di rucola e speck. In Sardegna la lasagna realizzata con questo pane tipico è conosciuta come “lasagnau”. Nel procedimento che illustriamo di seguito non includiamo l’uso della besciamella, ma siamo sicuri che il risultato sarà comunque eccellente. Allacciamo il grembiule.

Lasagna croccante di pane carasau con pesto di rucola e speck: gli ingredienti

Ecco, dunque, di seguito, gli ingredienti occorrenti:

a) 300 grammi di pane carasau;

b) 250 grammi di rucola fresca;

c) 100 grammi di pinoli;

d) un mazzetto di basilico;

e) 50 grammi di stracchino;

f) 120 grammi di speck Alto Adige;

g) 150 grammi di grana padano grattuggiato;

h) 150 grammi di mozzarella;

i) 100 grammi di pomodori pachino;

l) pepe nero, quanto basta;

m) olio evo, quanto basta.

Preparazione

Per prima cosa prepariamo il pesto di rucola. Dopo aver sciacquato per bene le foglie di rucola e di basilico, le mettiamo dentro al frullatore. Vi uniamo l’olio extra vergine, i pinoli, il grana, il sale e il pepe.

Se preferiamo avere una salsa molto cremosa, possiamo aggiungere qualche fiocco di stracchino. Frulliamo gli ingredienti fino a ottenere un pesto corposo.

Nel frattempo, procediamo al taglio della mozzarella. Tagliamo anche i pomodori pachino e facciamoli appassire leggermente in padella con uno spicchio d’aglio e un filo d’olio.

Procuriamoci, ora, un tegame per il forno. Spezzettiamo grossolanamente il pane e immergiamolo per trenta secondi in acqua bollente. Possiamo ora adagiare il primo strato di carasau nel tegame. Sopra il primo strato disponiamo il pesto, una manciata di pinoli interi, la mozzarella, i pomodori e lo speck. Infine, spolverizziamo con il grana, il pepe e versiamo un pò d’olio sopra il condimento. Continuiamo così per altri quattro strati.

Inseriamo la nostra lasagna sarda nel forno preriscaldato a 180 gradi. Lasciamo cuocere per circa 60 minuti. Possiamo finalmente gustare questa specialità.

Approfondimento

