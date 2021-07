I benefici dell’olio essenziale di menta piperita sul corpo e sulla mente sono numerosi. La boccetta di aromaterapia da tenere sempre con noi serve per rinfrescarci e rilassarci. Scopriamo tutte le virtù di questa essenza così rinfrescante e stimolante.

Basta togliere il tappo di un flaconcino per essere inebriati da questa essenza talmente piacevole. Questa dona subito un sollievo mentale e provoca un rilassamento immediato del corpo. Vediamo quali sono i suoi benefici e proprietà e la maniera di creare l’olio essenziale.

L’aromaterapia per rilassarci con questo olio essenziale fresco e leggero

Ogni olio essenziale prende il nome dalla pianta o fiore che si utilizza per produrlo. L’estratto della pianta aromatica si prepara sottoforma di liquido concentrato, poi viene distillato con vapore acqueo. Le sue molecole attive permettono un uso più o meno specifico dell’olio finito. Si usa principalmente in cosmetica naturale per produrre dentifrici, per curare dei piccoli disturbi fisici, per massaggi e a volte anche in cucina.

Le diverse specie di menta

Innanzitutto parliamo delle diverse varietà di questa pianta. La menta verde ha un profumo dolce e sottile, la menta di campo ha un aroma più forte, sprigionato dalla ricca presenza di mentolo. La menta acquatica che cresce sui bordi dei fiumi e laghi rilascia sempre una grande quantità di mentolo nell’aria ma è mitigato dalla presenza dell’acqua. Infine la menta piperita è una specie di incrocio fra la ultime due.

Tutti i benefici per il corpo, per la casa ed altri usi

I rimedi efficaci che si possono elencare sono veramente tanti. Cominciamo con l’aromaterapia per rilassarci con questo olio essenziale fresco e leggero.

Cura del corpo

L’olio essenziale di menta piperita dà sollievo alle gambe pesanti e affaticate con cattiva circolazione. È sufficiente una goccia di olio essenziale diluito con un po’ d’acqua per un massaggio efficace.

Una ventina di gocce diluite con un po’ di dentifricio sono utili per lavare dettagliatamente la bocca e togliere il cattivo alito. Diluito con una goccia di tea tree oil serve per far sparire velocemente gli herpes e diluito con molta acqua può far passare eczema e orticaria.

Capelli

Negli shampoo fatti in casa ha una forte azione purificante e protettrice contro l’inquinamento. In più stimola la ricrescita dei capelli. Possiamo aggiungere qualche goccia nello shampoo o balsamo che abbiamo.

Casa e altri usi

Per la casa si possono aggiungere delle gocce nei prodotti per pulire la cucina e il bagno. La menta darà un tocco di freschezza e un odore di pulito intenso. Si può utilizzare l’olio per massaggiare le tempie e la zona della fronte per far passare emicranie e problemi di concentrazione.