L’aria condizionata ti fa venire il mal di schiena? Ecco perché e come puoi evitarlo.

In estate, per avere un po’ di refrigerio in casa, in ufficio, o in auto, cerchiamo di creare correnti d’aria o ci affidiamo all’aria condizionata.

Per qualcuno queste abitudini sono fuori discussione, perché provocano torcicollo o mal di schiena. Ma perché vento e freddo possono causare questo problema?

Scopriamo se davvero l’aria condizionata ti fa venire il mal di schiena e cosa puoi fare a riguardo.

Il problema è latente

In realtà se ti trovi in questa situazione significa che un problema c’era già, e l’aria fredda ha solo esasperato i sintomi.

Il freddo fa contrarre involontariamente tutti i muscoli. Se sei in una condizione ottimale, questa cosa non ci causerà alcun problema, sentirai soltanto un brivido che ci percorre.

Se invece i muscoli sono già troppo contratti, questa improvvisa e brusca contrazione ulteriore complicherà le cose. Farà si che avvenga una vera e propria contrattura muscolare, continua e involontaria, che renderà rigida tutta l’area. Sarà dolorosa e sensibile al tatto.

Le cause del problema stanno alla base. Possono essere causate da una cattiva postura, da traumi, o alterazioni della colonna vertebrale.

Molto spesso sono i muscoli del collo a bloccarsi in questo modo. Sono i più sollecitati nella vita quotidiana, soprattutto per chi è sedentario e magari svolge un lavoro da ufficio.

Agisci sulla postura e rafforza i muscoli di tutto il corpo

Nella maggior parte dei casi i dolori arrivano a causa di una postura sbagliata e alla poca tonicità dei muscoli addominali. Questi fattori creano un circolo vizioso portano a incurvare scorrettamente la colonna vertebrale e a caricare troppa tensione sui muscoli del collo e delle spalle. Infatti i dolori all’area cervicale sono tra i disturbi più diffusi. L’esercizio fisico, lo stretching, la ginnastica posturale, e in certi casi una vera e propria terapia di riabilitazione sono le soluzioni al problema.

Come proteggersi?

Abbiamo capito che se l’aria condizionata ti fa venire il mal di schiena si tratta di un segnale.

Il tuo corpo ti fa sapere che devi migliorare lo stato dei nostri muscoli.

Ma nel frattempo non vorrai certo subire e rimanere completamente bloccato.

Dovrai evitare bruschi sbalzi termici. Evita di accendere l’aria condizionata quando sei sudato, o quando hai i capelli bagnati. Quando la accendi, non esagerare.

L’ideale è impostare il condizionatore alla temperatura adeguata rispetto a quella esterna: la differenza dovrebbe essere di 5° al massimo.

L’ultimo consiglio dei nostri esperti è di non trascurare l’idratazione e l’apporto di minerali, anche i muscoli ne hanno bisogno!