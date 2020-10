L’argilla è sempre stata un’alleata preziosa nel corso dei secoli. Sin dall’antichità, tutte le donne del mondo si sono servite di lei per contrastare gli inestetismi. Maschere, polveri, l’argilla veniva applicata sul corpo per migliorare l’aspetto. Se si soffre di pelle grassa infatti, è l’ideale per riequilibrare la produzione di sebo e contrastare quel fastidioso “brillio” che la pelle emana. Ma cosa sono l’argilla bianca e il Kaolin, i tuoi nuovi alleati di bellezza? Scopriamolo assieme.

Il Kaolin

Il Kaolin è un prodotto delle argille bianche, scoperto in Cina moltissimi secoli fa e fa parte appunto di quelle argille che sono usate ampiamente al giorno d’oggi per prodotti diversi. Ultimamente, grazie al progresso tecnico, si è scoperto che fa benissimo alla pelle.

Applicata sul viso tramite maschere infatti, dona alla pelle un colorito sano e secca i brufoli e i punti neri che si potrebbero trovare sulla pelle. Il Kaolin è anche un prodotto auto conservante, non necessita, quindi, di conservanti chimici per essere conservato al meglio. Viene utilizzato come conservante in materia estetica per le maschere viso, così da prevenire muffe e batteri nel composto.

L’argilla bianca purtroppo non è reperibile pura presso i negozi, ma è possibile trovarla sotto forma di altri preparati e in varie categorie, che non siano solo l’uso cosmetico.

Se non avete ancora provato i miracoli che fa l’argilla bianca sulla vostra pelle, vi consigliamo di recuperare quanto prima questa argilla e sperimentare da soli. L’unica raccomandazione che ci teniamo a farvi è di fare attenzione con il dosaggio per quando la utilizzerete. Ha fortissime proprietà purificanti e quindi ne basta pochissima per ottenere il risultato sperato sulla propria pelle. L’argilla bianca e il Kaolin, i tuoi nuovi alleati di bellezza sono il “must have” per questa stagione che mette a dura prova la nostra pelle.