Dalla loro comparsa sul mercato, i jeans hanno praticamente conquistato tutti, uomini e donne. Comodi, pratici e versatili, possiamo abbinarli a qualsiasi look non solo per una giornata più casual. Ma in base ad alcuni fattori, qualche modello è più adatto anche a situazioni più formali. Mentre altri restano sempre jeans troppo comuni per indossarli anche ad eventi più eleganti.

Infatti, non basta abbinare un tacco alto per dare più raffinatezza ad un look comodo. Non tutti i modelli possono trasformarsi da giorno a sera grazie soltanto ad un tacco a spillo. E non tutti riescono a valorizzare le nostre forme, risultando più chic e di classe.

Larghi, stretti o a gamba dritta c’è un jeans per tutti, ma per essere eleganti attenzione a questi 5 dettagli

Abbiamo già visto quali modelli acquistare per sembrare più magre ma non penalizzando le curve. Oggi vedremo quali altri fattori bisogna considerare prima di darci allo shopping sfrenato.

La composizione prima di tutto

Non tutti i jeans sono fatti nello stesso modo, la tela può variare da un brand all’altro. Spesso, infatti, nella composizione non troviamo solo il denim, ma anche lo spandex. I tanto amati jeans attillati, o skinny jeans, hanno sempre elevate percentuali di elastam. Un materiale sintetico che li rende più elastici. Se vogliamo un modello che risulti più elegante, meglio che sia 100% cotone o con una bassa percentuale di elastam. Se supera il 4% circa, il jeans cederà con il tempo e con l’utilizzo, e addosso potrebbe risultare più scadente. Poi consideriamo sempre il nostro fisico, meglio scegliere modelli che ci valorizzino. Allora, optiamo per un jeans a gamba dritta che sta bene quasi a tutte. Con sotto un tronchetto faremo una bella figura anche alle serate più eleganti.

I colori

Sì al nero, al blu scuro e anche al bianco. Questi colori possono essere indossati anche per una serata più raffinata. Meglio evitare i jeans slavati o chiari, tendono ad essere sempre troppo sportivi. Sì alle cinture per elevare il look e utilizziamo bene i passanti. La cintura da scegliere deve essere più corta, altrimenti anche il jeans più costoso sembrerà scadente.

Per finire, attenzione alle tasche sul retro. Anche un modello perfetto per il nostro fisico, ma con le tasche posizionate male può risultare poco elegante. Scegliamo tasche che sollevino otticamente il sedere e non lo allarghino. Tasche poco decorate e più minimal, per un effetto impeccabile.

Insomma, che siano larghi, stretti o a gamba dritta, ecco cosa controllare prima di acquistarli. Seguire le tendenze va benissimo, ma adattiamole sempre al nostro fisico per essere sempre al top. Facciamo lo stesso anche con i capispalla, ok al blazer ma che ci aiuti a sfinare la figura. Se vogliamo nascondere un po’ di pancetta meglio optare per un taglio maschile e non uno avvitato.

