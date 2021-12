I dolci rappresentano da sempre un golosissimo piacere per il palato. Fra i più famosi figura certamente anche la torta di mele, le cui origini sono ancora avvolte da qualche mistero. Probabilmente, trasformare le mele in un goloso dolce serviva a poterle conservare più a lungo, anche fuori dal frigorifero. Le varianti di questo dolce sono diventate ormai tantissime, tra strudel, ciambelle e dolci alla frolla.

Qualcuno aggiunge cioccolata, ricotta, yogurt o mandorle. È questo, però, l’appetitoso dolce al forno con mele e pasta sfoglia pronto in quattro e quattr’otto e che pochi conoscono. Prepararlo è davvero semplicissimo, a patto di rispettare questi pochi passaggi. Inoltre, la presentazione sfiziosa rende questo dolce anche appetibile ai più piccini.

Ingredienti per il calzone dolce di mele e sfoglia

un rotolo di pasta sfoglia;

2 mele Delicious;

un limone;

cannella q.b.;

zucchero semolato q.b.;

zucchero a velo q.b.

L’appetitoso dolce al forno con mele e pasta sfoglia pronto in quattro e quattr’otto e che pochi conoscono

Che l’unione tra frutta, sfoglia e zucchero sia sempre micidiale in cucina lo dimostra pure questo dolce. Prepararlo è incredibilmente semplice e veloce. Occorrerà iniziare stendendo la pasta sfoglia su una teglia foderata da carta forno. Poi, occorrerà forarla con i lembi della forchetta.

Tagliare le mele in piccoli pezzi e lasciarle macerare con il succo del limone, la cannella e lo zucchero.

Disporre le mele macerate su metà della pasta sfoglia e richiuderla su se stessa per dar forma al calzone. Sarà fondamentale richiudere i bordi del calzone con l’aiuto di una forchetta, per formare un piccolo decoro.

Come completare il finto calzone

Spennellare la superficie della sfoglia con un tuorlo d’uovo e cospargere di zucchero semolato.

Cuocere il dolce in forno preriscaldato a 200 gradi per 30 o 35 minuti. In alternativa, è possibile usare la modalità statica per 40 minuti. Servire il calzone alle mele tiepido, dopo averlo cosparso di zucchero a velo.

All’apparenza questo dolce sembrerebbe proprio un calzone salato e in cucina si sa, bisogna sempre avere fantasia. Per una variante altrettanto interessante questa micidiale torta alle mele che sta rapendo tutti e non è una ciambella né una cheesecake.

