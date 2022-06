Se già negli scorsi mesi abbiamo riacceso il barbecue in terrazzo o giardino, è ora il momento di sbizzarrirsi tra colazioni, aperitivi o brunch all’aperto. Che si tratti di un appuntamento romantico o di una tavolata in famiglia o tra amici, pranzi e cene all’aria aperta diventano must di stagione. E non c’è nemmeno da preoccuparsi di cosa cucinare perché da questo punto di vista non mancano ricette facili e veloci, nonché davvero originali. Per un brunch all’insegna del classico mix dolce e salato, ad esempio, basterebbe affidarsi ai toast con avocado, salmone, ricotta o frutti di bosco. Ma anche chi preferisce allestire un aperitivo non faticherà certo a trovare ispirazione nell’universo di possibili ricette adatte all’occasione. Pensiamo al classico abbinamento prosciutto e melone, alle insalatone di pasta, riso o verdure e ai diversi stuzzichini da accompagnare con hummus e salse varie.

Se siamo appassionati del genere, non possiamo non annotarci la ricetta che segue e l’aperitivo sul terrazzo o in giardino diventerà ancora più sfizioso. Non c’è dubbio che le polpette vadano notoriamente a ruba, mangiate fredde o calde, fatte con carne o verdure, cucinate fritte o al forno. Ma proviamole in questa versione che le vede impreziosite da un delicatissimo fiore di sfoglia per lasciare i nostri ospiti a bocca aperta.

La lista degli ingredienti utili per questa ricetta è davvero breve e comprende:

300 g di carne macinata;

pasta sfoglia;

50 g di cipolla;

5 g di sale;

5 g di pepe;

150 g di formaggio grattugiato;

pomodorini ciliegini.

L’aperitivo sul terrazzo o in giardino diventerà super sfizioso con questi fiori di polpettine che andranno a ruba

Per prima cosa, prendiamo la pasta sfoglia e, aiutandoci con un coppapasta, ricaviamo dei cerchi di impasto. Disponiamoli quindi abbastanza distanziati su una teglia foderata con carta da forno e bucherelliamoli poi con una forchetta o uno stuzzicadenti. A questo punto, non resta che passare alla preparazione delle polpette, amalgamando il macinato con la cipolla e aggiustando di sale e pepe. Ricaviamo delle piccole palline: ne andranno sistemate 5 su ogni cerchio, piegando la sfoglia per formare il petalo che le racchiude. Infine, disponiamo nella piccola cavità rimasta al centro di ciascun fiore del formaggio grattugiato e un pomodorino prima di infornare a 180° C per 20 minuti.

